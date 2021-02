IL METODO PUTIN - ALCUNE FOTOGRAFIE MOSTRANO LE STANZE DELLE TORTURE IN UCRAINA DOVE CENTINAIA DI CIVILI SONO STATI RINCHIUSI PER MANO DEI SEPARATISTI MANOVRATI DAL REGIME DI PUTIN – CHI È SOPRAVVISSUTO RACCONTA DI TORTURE DISUMANE: DITA SPEZZATE, ELETTROSHOCK CON CAVI ATTACCATI AI GENITALI E GENTE PICCHIATA A MORTA DA EX PUGILI – NELLE STANZE CI SONO ALTOPARLANTI DAI QUALI VENGONO TRASMESSE LE URLA DEI PRIGIONIERI E…

DAGONEWS

ucraina

Fotografie agghiaccianti mostrano gli umidi scantinati usati come luoghi di tortura in Ucraina per coloro che sono tenuti prigionieri dai ribelli sostenuti dalla Russia. Si sostiene che più di 200 persone, compresi i civili, siano trattenute nelle strutture all'interno di ex bunker nucleari nell'Ucraina orientale.

Le torture sarebbe eseguite dalle forze separatiste ucraine sostenute dal Cremlino nella cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e nella Repubblica popolare di Luhansk. Il Center for Civil Liberties (CCL), con sede a Kiev, ha detto al The Sun che attualmente ci sono 267 persone, inclusi 226 civili, rinchiuse in queste segrete.

stanze delle torture in ucraina 4

I prigionieri hanno anche raccontato delle orribili torture subite nelle carceri: hanno raccontato di aver visto altre vittime picchiate a morte e di essere stati sottoposti ad abusi spaventosi in questi luoghi gestiti da un uomo, conosciuto con il soprannome de "Il Maniaco".

Alcuni hanno raccontato di aver ricevuto scariche elettriche attraverso fili elettrici attaccati ai genitali, ad altri sono state spezzate le dita e c’è chi è stato picchiato da un ex pugile o colpito con un martello. Le urla dei prigionieri vengono trasmesse nelle stanze dove i detenuti vengono spogliati e lasciati a dormire su pallet di legno sotto luci accecanti.

stanze delle torture in ucraina 2

Non ci sono prove che suggeriscano che le orribili violazioni dei diritti umani siano state orchestrate direttamente dal regime russo. Due dei sotterranei più famosi sono la "Prigione di isolamento" a Dontesk e la "Prigione di Batman" a Luhansk, dal soprannome di uno dei combattenti separatisti.

stanze delle torture in ucraina 3

Si dice che la brutalità dei sotterranei sia progettata per terrorizzare la popolazione e scoraggiare qualsiasi opposizione. La gente del posto ha soprannominato la "prigione di isolamento" come il "luogo in cui le persone scompaiono".

vladimir putin

IL MANIACO

ucraina 1