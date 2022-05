METODO TRUMP - NEL LIBRO "SACRED OATH" L'EX SEGRETARIO ALLA DIFESA STATUNITENSE MARK ESPER HA RACCONTATO CHE, QUANDO SCOPPIARONO LE MANIFESTAZIONI PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD, TRUMP CHIESE: "NON PUOI SEMPLICEMENTE SPARARGLI? ALLE GAMBE O A QUALCOS'ALTRO?" - "E' STATO SURREALE. SEDUTO DAVANTI ALLA SCRIVANIA RESOLUTE, CON QUEST'IDEA NELL'ARIA, E IL PRESIDENTE CHE SI LAMENTAVA A GRAN VOCE DELLE PROTESTE A WASHINGTON DC"

Dagotraduzione da Axios

In una memoria del 10 maggio, l'ex segretario alla Difesa Mark Esper ha raccontato che quando i manifestanti riempirono le strade per protestare contro la morte di George Floyd. l'ex presidente Trump disse: «Non puoi semplicemente sparargli? Sparagli alle gambe o a qualcos’altro?».

Perché è importante: il libro, "A Sacred Oath", contiene vivide rivelazioni in prima persona di un membro di spicco del gabinetto, che rafforzano i resoconti di estranei sull'estrema disfunzione nella Casa Bianca di Trump.

Esper, che in precedenza era stato segretario dell'esercito, è stato licenziato da Trump dopo le elezioni del 2020. Nella prima settimana di giugno 2020, «è stato surreale, seduto davanti alla scrivania Resolute, all'interno dello Studio Ovale, con questa idea che pesava pesantemente nell'aria, e il presidente rosso in viso che si lamentava a gran voce delle proteste in corso a Washington, DC», scrive Esper.

«La buona notizia: questa non è stata una decisione difficile», continua Esper. «La cattiva notizia: dovevo trovare un modo per riportare indietro Trump senza creare il pasticcio che stavo cercando di evitare».

Dietro le quinte: il libro è stato esaminato ai massimi livelli del Pentagono. Mi è stato detto che come parte del processo di autorizzazione, il libro è stato recensito in tutto o in parte da quasi tre dozzine di generali a 4 stelle, anziani civili e alcuni membri del gabinetto.

Alcuni di loro avevano assistito all’episodio raccontato da Esper. Durante la revisione della sicurezza del libro, Esper ha citato in giudizio il Pentagono per una disputa sulla classificazione.

Contesto: Esper ha fatto infuriare Trump affermando pubblicamente nel giugno 2020 che si opponeva all'invocare l'Insurrection Act - una legge del 1807 che consente al presidente di utilizzare truppe in servizio attivo sul suolo statunitense - al fine di reprimere le proteste contro l'ingiustizia razziale.

Michael Bender - allora con il Wall Street Journal, ora con il NY Times - ha riferito l'anno scorso nel suo libro "Frankly, We Did Win This Election", che Trump ha ripetutamente chiesto alle forze dell'ordine di sparare ai manifestanti durante accese riunioni all'interno dello Studio Ovale.

