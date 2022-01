IL #METOO UCCIDE IL NUOVO FILM DI WOODY ALLEN - "RIFKIN'S FESTIVAL" E' USCITO NELLE SALE QUESTO WEEKEND INCASSANDO LA MISERIA DI 24.000 DOLLARI - GIRATO NEL 2019, LA SUA USCITA E' STATA POSTICIPATA PRIMA DALLE ACCUSE MOSSE CONTRO IL REGISTA DALLA FIGLIA, E POI DALLA PANDEMIA - UN PRODUTTORE: "NON C'E' ALCUNA POSSIBILITA' CHE WOODY ALLEN POSSA LAVORARE ANCORA IN AMERICA: GLI RIMANGONO SOLO I PRODUTTORI EUROPEI..."

Dagotraduzione da The Wrap

elena anaya rifkin's festival

Woody Allen ha registrato il weekend di apertura al botteghino più basso della sua carriera con il suo 49° film, “Rifkin's Festival”, con cui ha incassato dalle 26 sale in cui è stato proiettato solo 24.000 dollari tra venerdì e sabato, secondo fonti al botteghino.

In confronto, il precedente film di Allen "Wonder Wheel" ha guadagnato circa 125.000 dollari da cinque schermi nel suo weekend di apertura di 3 giorni nel 2017, quando l'ascesa del movimento #MeToo ha fatto emergere le accuse dell'attrice Dylan Farrow contro Allen - suo padre adottivo -. Farrow, il cui fratello Ronan ha contribuito a smascherare i decenni di aggressioni sessuali di Harvey Weinstein sul New Yorker, ha accusato Allen di averla molestata da bambina in diverse interviste e nelle docuserie della HBO "Allen v. Farrow". Non è mai stato accusato o perseguito e ha negato le affermazioni.

rifkin's festival

Tra i pochi difensori di Allen ci sono le star di “Rifkin's Festival,” Wallace Shawn e Gina Gershon, che hanno detto di avere fede nell'innocenza di Allen, ribadendolo in un lungo saggio scritto da Shawn e pubblicato da TheWrap lo scorso novembre.

I critici sono stati tiepidi riguardo al “Festival di Rifkin”, che segue un professore di studi cinematografici in pensione e la moglie pubblicista. I due iniziano relazioni separate con artisti più giovani mentre sono al Festival di San Sebastian in Spagna. Con 60 recensioni registrate, il film ha una critica del 43% e un punteggio del pubblico del 41% su Rotten Tomatoes.

rifkin's festival

"Rifkin's Festival" è stato girato nell'estate del 2019, ma sta uscendo solo ora nei cinema e sulle piattaforme digitali poiché attori e distributori hanno preso le distanze da Allen e la pandemia di COVID-19 ha costretto ulteriori ritardi. MPI Media Group si sta occupando della distribuzione del film come ha fatto per il precedente film di Allen "A Rainy Day in New York", che era stato restituito ad Allen dopo che Amazon aveva annullato un accordo di produzione multifilm da 80 milioni di dollari tra le pressioni di #MeToo.

woody allen rifkin s festival

«Non c'è alcuna possibilità che uno studio lavorerà ancora con lui», ha detto un produttore a TheWrap l'anno scorso. «Nessuna azienda legittima lo toccherà: dovrà lavorare con produttori europei per il resto della sua vita».

woody allen rifkin s festival woody allen rifkin s festival