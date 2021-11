METTETE LE MASCHERINE E NON ROMPETE I COGLIONI: USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RIDUCE L'INCIDENZA DEL COVID DEL 53% - IL PRIMO STUDIO GLOBALE AD ANALIZZARE GLI EFFETTI DELLE MISURE ANTIVIRUS CONFERMA CHE PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE E' LA MISURA DI SALUTE PUBBLICA PIU' EFFICACE PER AFFRONTARE LA PANDEMIA - IL DISTANZIAMENTO SOCIALE HA DIMINUITO LA TRASMISSIONE DEL 25%, MENTRE PER I BLOCCHI E LE CHIUSURE SONO NECESSARIE ULTERIORI ANALISI PERCHE'...

Dagotraduzione dal Guardian

L’uso della mascherina è la misura di salute pubblica più efficace per affrontare il Covid, almeno da quanto emerso nel primo e per ora unico studio globale sull’argomento.

I vaccini sono sicuri ed efficaci e salvano vite in tutto il mondo. Ma la maggior parte dei vaccini non conferisce una protezione al 100%, e la maggior parte dei paesi non ha vaccinato tutti e non si sa ancora se le vaccinazioni impediranno la futura trasmissione delle varianti del coronavirus.

A livello globale, i casi di Covid hanno superato i 250 milioni questo mese. Il virus sta ancora infettando 50 milioni di persone in tutto il mondo ogni 90 giorni a causa della variante Delta che è altamente trasmissibile, con migliaia di morti ogni giorno.

Ora una revisione sistematica e un’analisi degli interventi non farmaceutici hanno scoperto per la prima volta che indossare la mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani sono tutte misure efficaci per arginare i casi, ma la mascherina resta la misura più efficace.

«Questa revisione sistematica e la meta analisi suggeriscono che diverse misure di protezione personale e sociali, tra cui il lavaggio delle mani, l'uso di maschere e l'allontanamento fisico, sono associate a una riduzione dell'incidenza di Covid-19», hanno scritto i ricercatori su The BMJ.

Hanno affermato che i risultati evidenziano la necessità di continuare a indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani insieme ai programmi di vaccinazione.

I ricercatori della Monash University e dell'Università di Edimburgo affermano che misure multiformi, come blocchi e chiusure di frontiere, scuole e luoghi di lavoro, necessitano di ulteriori analisi per valutare i loro potenziali effetti negativi sulle popolazioni.

È noto che gli interventi di salute pubblica o non farmaceutici sono utili nella lotta alle infezioni respiratorie come l'influenza e i paesi di tutto il mondo hanno provato a usarli per frenare la diffusione del Covid. Tuttavia, fino ad ora, le revisioni non sono state abbastanza solide da consentire agli esperti di trarre conclusioni definitive sull'efficacia di tali misure nell'affrontare il Covid.

Sono stati analizzati in dettaglio i risultati di oltre 30 studi in tutto il mondo, che mostrano una riduzione statisticamente significativa del 53% dell'incidenza di Covid con l'uso della mascherina e una riduzione del 25% con il distanziamento fisico.

Anche il lavaggio delle mani è stato utile per una sostanziale riduzione del 53% dell'incidenza di Covid, anche se non è statisticamente significativo per il piccolo numero di studi sul lavaggio delle mani presi in considerazione.

Non è stato possibile portare avanti un'analisi dettagliata per le altre misure, tra cui quarantena e isolamento, blocchi universali e chiusure di frontiere, scuole e luoghi di lavoro, a causa delle differenze nella progettazione degli studi, nelle misure dei risultati e nella qualità, hanno affermato i ricercatori.

L'uso della maschera è stato adottato da molti paesi all'inizio della pandemia, ma quasi due anni dopo molti hanno abbandonato alcuni o tutti i loro requisiti originali.

Il governo olandese questo mese ha deciso di reimporre l'uso obbligatorio delle maschere per il viso nel tentativo di rallentare l'ultimo picco di infezioni . Anche Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia hanno recentemente inasprito le norme sull'uso delle mascherine. Ma l'Ungheria, che ha visto un forte aumento dei casi questo mese, ha resistito a rendere obbligatorio l'uso della mascherina negli spazi chiusi.

In Inghilterra, l'obbligo legale di indossare una maschera è terminato a luglio, tranne che nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, salvo esenzione. In Galles, sono ancora obbligatorie per legge sui trasporti pubblici e in tutte le aree pubbliche al chiuso, ad eccezione di pub e ristoranti. In Scozia le mascherine devono ancora essere indossate nei negozi e sui mezzi pubblici, nei pub e nei ristoranti quando non si è seduti. In Irlanda del Nord le mascherine devono ancora essere indossate sui mezzi pubblici e nei negozi.