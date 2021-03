16 mar 2021 19:13

METTETE A TACERE I VECCHI TROMBONI SULLE TROMBOSI - IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO A "UN GIORNO DA PECORA" SMONTA GLI ALLARMI SULLE COMPLICAZIONI POST VACCINO: "IN ITALIA CI SONO 60 MILA CASI DI TROMBOSI ALL'ANNO, 166 AL GIORNO. IL RISCHIO ZERO NON ESISTE, MA ASTRAZENECA È SICURO. LA SOSPENSIONE DELL'AIFA? GIUSTO RESETTARE E RIMETTERSI ALL'OPINIONE DELL'EMA" - VIDEO