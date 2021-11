5 nov 2021 16:40

METTETELA COME VI PARE, MA ALLA FINE I MARITI SE LA PRENDONO SEMPRE IN SACCOCCIA – UNA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE HA STABILITO CHE UNA NUOVA CONVIVENZA NON ESCLUDE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI DIVORZIO IN FAVORE DEL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE – LA CIFRA SARÀ STABILITA IN BASE A PARAMETRI COME LA DURATA DEL MATRIMONIO, LA PERDITA DI CHANCE PROFESSIONALI E…