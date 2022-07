METTEVI L’ANIMA IN PACE: LA CACCIA AL NUOVO SCAPOLO D’ORO È FINITA PRIMA DI INIZIARE – ROCCO BASILICO, IL 32ENNE CHE HA EREDITATO IL 12,5% DI LUXOTTICA, È FIDANZATO CON UN’ALTRA RAMPOLLA: LEI È LA BONISSIMA SONIA AMMAR, CLASSE 1999, MODELLA, MA SOPRATTUTTO FIGLIA DEL TYCOON FRANCO-TUNISINO TARAK BEN AMMAR, BEN CONOSCIUTO NEL MONDO DEL CINEMA – NON DI CERTO LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO VISTO CHE SAREBBE PARENTE ALLA LONTANA DI…

Michela Proietti per www.corriere.it

sonia ammar 5

La caccia al (nuovo) scapolo d’oro si interrompe prima di iniziare. Perché il cuore di Rocco Basilico, 32 anni, figlio di Nicoletta Zampillo e del banchiere Paolo Basilico, che dallo step- father Leonardo Del Vecchio ha ereditato il 12,5 per cento di Luxottica, è felicemente occupato. La fidanzata si chiama Sonia Ammar ed è stata in passato la musa di Dolce& Gabbana: la modella di origine franco-tunisina fa parte della scuderia IMG e tra una sfilata e l'altra si diletta a cantare e anche a fare l'astronauta.

Almeno così lei racconta nel suo nutrito profilo Instagram @itsnotsonia popolato da 760 mila follower: perché di lei, come di lui, si sa ancora poco, o almeno non quanto si vorrebbe sapere. Di Rocco Basilico, fino a un paio di giorni fa, si sapeva più che altro qualche aneddoto legato alla straordinaria carriera intrapresa all’interno di Luxottica, dove è chief wereables officer e ad di Oliver Peoples.

sonia ammar rocco basilico 3

Il trentaduenne milanese, ex studente di Economia alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha debuttato in azienda nel 2013, bruciando subito le tappe, fino al connubio con Mark Zuckerberg , con il quale ha presentato la novità degli smart-glasses. Questa nuova tappa professionale lo ha portato a trascorrere molto tempo a Los Angeles, dove probabilmente ha incontrato Sonia, che dopo la laurea all’American School of Paris ha iniziato a frequentare la University of Southern California nell’autunno del 2017. Non è soltanto la bellezza l’asso nella manica di questa giovane donna classe 1999.

La stessa Sonia avrebbe un pedegree di tutto rispetto: è la figlia del tycoon franco-tunisino Tarak Ben Ammar, conosciuto in tutto il mondo del cinema per avere fondato la Quinta communications, proprietaria fra l’altro di Eagle Pictures, la major che ha prodotto e distribuito capolavori della storia del cinema come La masseria delle allodole dei fratelli Taviani, Il discorso del Re di Tom Hooper e Passion di Mel Gibson, oltre a titoli di grande successo come quelli della saga di Twilight, o La Famiglia Addams e fra gli ultimissimi anche House of Gucci con Lady Gaga.

sonia ammar rocco basilico 1

Nata a Parigi, ma in fondo cittadina del mondo, sarebbe parente alla lontana del primo presidente della Tunisia, Habib Bourguiba: i suoi numerosi interessi l’hanno portata a recitare in teatro nel musical Les Amants de la Bastille e nel 2013 è apparsa nel film Jappeloup. Nel 2016 ha firmato con IMG Models e da allora ha sfilato per, Miu Miu, Carolina Herrera, Topshop, Nina Ricci, Chanel e Dolce & Gabbana, con cui ha scattato numerose campagne scattate tra Capri e la Sicilia insieme a Zendaya e Cameron Dallas, all’epoca della campagna dei millennials.

sonia ammar 9

Ad un certo punto avrebbe interrotto la carriera di modella per iniziare quella di cantante a Los Angeles, debuttando con il singolo «Joyride». La rivista Paper ha scritto che «si stava adattando bene alla scena del dark-pop» e ha continuato a confrontarla con artisti del calibro di Halsey e Banks.

