19 gen 2020 10:55

METTIAMO IN CONTO LA FUGA - UN 46ENNE SINTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE ORGANIZZA UNA MEGA FESTA IN UN RISTORANTE PER IL COMPLEANNO DEL FIGLIO DI 6 ANNI E SCAPPA SENZA PAGARE IL CONTO DI 23MILA EURO: I CENTO INVITATI NON SI SONO ATTENUTI AL MENU' E HANNO BEVUTO E ORDINATO PRELIBATEZZE DALLA CUCINA, MA AL MOMENTO DI PAGARE L’UOMO SE L‘È SVIGNATA, PROMETTENDO CHE SAREBBE TORNATO PER SALDARE – E INVECE…