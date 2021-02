METTIAMO HITLER DOVE MERITA: NEL CESSO - NEGLI STATI UNITI SONO ANDATI ALL’ASTA UNA SERIE DI CIMELI DEL FUHRER, TRA CUI ANCHE LA TAVOLETTA DEL WATER DEL SUO BAGNO DI BERGHOF, VENDUTA PER OLTRE 18MILA DOLLARI – A TRAFUGARE L'OGGETTO FU UN SOLDATO AMERICANO. QUANDO GLI CHIESERO PERCHÉ STAVA PORTANDO VIA PARTE DEL CESSO RISPOSE: “DOVE PENSI ABBIA MESSO IL CULO HITLER?”

La tavoletta del water di Hitler è stata venduta all’asta per 18.750. Il pezzo in legno è stato saccheggiato da un giovane soldato americano dal bagno privato del dittatore a Berghof, il suo ritiro sulle Alpi bavaresi.

Ragnvald C. Borch è stato uno dei primi americani ad arrivare sulla scena poiché parlava correntemente tedesco e francese ed era stato inviato a mantenere i contatti con la 2a divisione corazzata francese. Dopo che i bombardamenti alleati danneggiarono gravemente Berghof, lui e altri ufficiali si intrufolarono nella residenza del Fuhrer per portare via qualche cimelio. Ci fu chi portò via un lampadario, ma lui voleva la tavoletta del water dove “Hitler aveva messo il culo”.

Il pezzo fu spedito nella sua casa del New Jersey, dove Borch lo mise in mostra nel seminterrato. Ora il figlio del soldato ha deciso di dare via il pezzo mettendolo all’asta.

Tra gli altri pezzi venduti ci sono la tazza da barba personale di Hitler in porcellana, con il suo ritratto, presa dal suo appartamento di Monaco, andata all’asta per 21.250 dollari. Quattro piccole ciocche di capelli di Hitler rimosse dalla spazzola sono costate 2.250 dollari.

Un paio di mutandine in pizzo a fiori appartenute alla moglie di Hitler Eva Braun, ricamate con le sue iniziali, sono andate all’asta per 1.750 dollari, la camicia da notte è stata pagata 1.750 dollari mentre un paio delle sue calze sono andate all’asta per 475.

