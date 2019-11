METTIAMOCI UNA PIETRA TOMBALE – ROMINA CARRISI, FIGLIA DI AL BANO E ROMINA, È STATA TRAVOLTA DALLE POLEMICHE DOPO AVER PUBBLICATO UNA FOTO CHE LA RITRAE IN POSA SULLA TOMBA DEL NONNO TYRONE POWER - “RACCONTANO CHE ERI UN TIPO COOL, AVREI VOLUTO CONOSCERTI” SCRIVE LA RAGAZZA SU INSTAGRAM SCATENANDO L’INDIGNAZIONE DEI FOLLOWER: “ESIBIZIONISMO. ALMENO AVRESTI POTUTO…”

Polemiche per la foto pubblicata da Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L'immagine su Instagram che la ritrae in posa sulla tomba del nonno Tyrone Power ha scatenato l'ira dei fan, indignati per quella che considerano una «mancanza di rispetto». «Raccontano che eri un tipo cool, avrei voluto conoscerti..», scrive Romina Carrisi nel post sui social.

Ma non sono le sue parole a indispettire i follower. È la posa, a piedi nudi con una rosa bianca in mano, che ha provocato la reazione dei suoi seguaci. «Almeno potresti non sederti sulla tomba... Un po' di rispetto e buon senso non guastano mai», scrive un utente.

E ancora: «Fare foto con la tomba di un defunto, per di più in posa perché il parente era famoso lo trovo di indubbio gusto... l’esibizionismo è un conto, pregare nella spiritualità dell’atmosfera di un cimitero è altra cosa».

Ma c'è anche chi non ha trovato nulla di male nell'iniziativa della figlia di Al Bano e Romina. «Sei bellissima, tuo nonno sarebbe stato orgoglioso di te», commentano. E anche: «Ciao Romina buon sangue non mente anche tu sei bellissima - tuo nonno è stato grande sia come attore che come padre»

