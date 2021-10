LA MEZZOFONDISTA KENYOTA AGNES TIROP, BRONZO MONDIALE NEI 10 MILA METRI E FRESCA PRIMATISTA DELLA SPECIALITÀ, È STATA AMMAZZATA A COLTELLATE DAL MARITO, CHE ERA ANCHE IL SUO ALLENATORE - AVEVA 25 ANNI, L'HANNO TROVATA MORTA NELLA SUA CASA DI ITEN, NELLA CONTEA DI ELGEYO MARAKWET. IL CONIUGE È STATO ARRESTATO - GIANNI DEMADONNA, IL SUO PROCURATORE ITALIANO: "TRAGEDIA IMMANE, SO CHE AVEVANO LITIGATO. ERA UN TALENTO ENORME"

Marco Bonarrigo per www.corriere.it

Il 12 settembre scorso aveva stabilito il nuovo primato mondiale dei 10 mila metri su strada (in una gara senza “lepri” maschili), mancando di un solo secondo (30’01”) la barriera dei 30 minuti netti.

Il 13 ottobre Agnes Jebet Tirop, 25 anni, keniana, è stata trovata morta, trafitta da numerose coltellate, nella sua casa di Iten, in quella Rift Valley keniota dove abitano e si allenano i più forti maratoneti del mondo. Secondo le prime informazioni ad averla uccisa sarebbe stato il marito, dopo un litigio che aveva allarmato i vicini: l’uomo, che era anche il suo allenatore, sarebbe stato già arrestato.

Come moltissimi fondisti africani, Agnes aveva un procuratore italiano: l’ex azzurro Gianni Demadonna. «Una tragedia immane - spiega Demadonna - di cui abbiamo notizie solo parziali. So che lei e il marito avevano litigato un paio di mesi fa e Agnes si era trasferita per allenarsi al centro federale di Iten. Cosa possa essere successo davvero non lo so, so che Agnes era un talento enorme».

Kirop era considerata una grandissima promessa fin da ragazzina: nel 2015 fu la più giovane atleta di sempre a vincere (assieme a Zola Budd, trent’anni prima) il titolo mondiale assoluto di cross country.

Nel 2017 a Londra e nel 2019 a Doha conquistò per due volte consecutive la medaglia di bronzo mondiale nei 10 mila metri arrivando poi quarta lo scorso agosto ai Giochi di Tokyo sui 5 mila metri.

La tragedia della Kirop fa riaffiorare quella di Samuel Wanjiru, keniano, oro olimpico in maratona a Pechino 2008, anche lui morto in circostanze misteriose nel 2011 dopo una lite familiare.