MI DIA UN CAFFE' E UNA POMPATINA - DOPO NEW YORK E LOS ANGELES, IL PRIMO “BOTOX BAR” DI ITALIA HA APERTO A ROMA, SCATENANDO UN’ONDATA DI POLEMICHE TRA CHI SI FA LE PUNTURINE E NON LO DICE - PER MOLTI L’AUREA DI RISERVATEZZA CHE CIRCONDA I RITOCCHINI, NON AIUTERÀ IL PROGETTO AD ATTECCHIRE. PER I MEDICI LANCIA UN MESSAGGIO FUORVIANTE: UNA FIALA DI BOTOX SPARATA IN UN SALOTTINO ROSA, SORSEGGIANDO UNA BIBITA DA’ L’IDEA CHE…

Laura Laurenzi per “il Venerdì di Repubblica”

botox bar 2

B&B: da oggi può voler dire anche Botox Bar. Il primo in Italia, dopo New York e Los Angeles, è arrivato Roma (www.botoxbaroma .it, viale del Galoppatoio 33) e non è piaciuto a tutti. Secondo alcuni esperti la disinvoltura con cui ci si spara una bella fiala di botox lungo le rughe non in ambulatorio, ma seduti in un salottino rosa, sorseggiando una bibita, è una moda che può essersi diffusa negli Stati Uniti, ma non attecchirà mai in Italia.

Perché da noi è maggiore il senso di riservatezza che circonda "aiutini" e "punturine" e tutti gli altri rimedi per sembrare più giovani. In Italia, si sa, vince il «si fa ma non si dice». E non si tratta solo di questo. «Queste iniziative vanno condannate perché foriere di un messaggio fuorviante, che assimila la medicina estetica a un'attività commerciale e, soprattutto, potrebbe comportare rischi per la salute del cittadini». Così, in una nota, Francesco D'Andrea, direttore del dipartimento di Chirurgia plastica ed estetica del Policlinico Federico II di Napoli.

botox bar 1

Molto perplesso anche il presidente dell'Aiteb, l'Associazione italiana terapia estetica botulino, Salvatore Piero Fundarò: «I professionisti che operano nel settore della medicina estetica promuovono le prestazioni con rigore, dando risalto agli aspetti di cura e sicurezza come la legge impone. Una simile iniziativa rischia di assumere i caratteri della concorrenza sleale.

Il termine Botox Bar, per altro, fa pensare che la somministrazione di un farmaco possa essere eseguita in pochi istanti come la consumazione di un caffè. Il trattamento a base di tossina botulinica è a tutti gli effetti una terapia medica e, come tutte, espone a dei rischi se non è preceduta da una valutazione rigorosa del paziente e da un'individuazione corretta dell'indicazione clinica».

botox bar 1

Di fatto, assicurano al Botox Bar, i trattamenti sono personalizzati ed effettuati da chirurghi estetici di comprovata esperienza, e l'ambiente garantisce sicurezza ed efficienza. La proposta però è decisamente friendly, con la lista dei trattamenti (da Scialla lips a `Na rigenerata) in un menu che strizza l'occhio al romanesco. Le prenotazioni? Si fanno online, con un solo click.

