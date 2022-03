MI FACCIO UNA BARCA! - L'AZIENDA ITALIANA LAZZARINI HA PROGETTATO UN MEGAYACHT ISPIRATO ALLA FERRARI DEL VALORE DI 500 MILIONI DI EURO CHE POTREBBE DIVENTARE IL PIU' GRANDE AL MONDO - UN IBRIDO TRA UNO YACHT E UNA NAVE DA CROCIERA: LUNGO 169 METRI E LARGO 33, HA DUE PIATTAFORME LATERALI CHE POSSONO TRASFORMARSI IN ELIPORTI, PISCINE O LOUNGE E UN'OASI CON TANTO DI PALME E PISCINA PROPRIO AL CENTRO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

il megayacht sovrano della lazzarini

Un nuovo incredibile megayacht potrebbe diventare il più grande del mondo. Si chiama Il Sovrano, vale 500 milioni di euro ed viene descritto come un ibrido tra uno yacht privato e una nave da crociera.

La nave, dello studio di design italiano Lazzarini, presenta piattaforme su entrambi i lati del ponte principale che si traducono in un baglio - la larghezza nel punto più largo - di 33 metri. Ha una lunghezza di 169 metri.

il megayacht sovrano della lazzarini 3

Un design flessibile consente alle piattaforme di disporre di eliporti, piscine o lounge extra. Queste aree possono anche essere portate a livello dell'acqua per prendere il sole o cenare all'aperto in riva al mare. Al centro c’è una splendida oasi sommersa dove le palme circondano una piscina e un'area di accesso alla palestra.

All'interno c’è spazio per 50 ospiti da alloggiare in 20 suite private e per un massimo di 60 membri dell'equipaggio. Un ampio garage consente l'imbarco di due tender da 15 metri l’uno e di sei supercar. Lazzarini afferma che l'armatore può scegliere motori elettrici o un sistema di propulsione ibrido, che lo alimenteranno rispettivamente a 18 nodi (20,7 mph) o 31 nodi (35,6 mph).

il megayacht sovrano della lazzarini 2

Per i designer affermano che il concept è adatto sia a un individuo facoltoso che a un gruppo di proprietari che vogliono viaggiare privatamente in tutto il mondo. Sebbene non sia stato ancora trovato un acquirente, la portavoce di Lazzarini Cinzia Ruggeri afferma: «Stimiamo un budget di 500 milioni di euro e quattro anni per la costruzione».

Lazzarini è noto per i suoi design fantasiosi: questo nuovo concept alla moda arriva poche settimane dopo che l'azienda ha svelato i piani per un superyacht in stile astronave con una vasca idromassaggio panoramica e per una nave ispirata alla Ferrari con un garage per il cavallino rampante.

il megayacht sovrano della lazzarini 6 il megayacht sovrano della lazzarini 4 il megayacht sovrano della lazzarini 5 il megayacht sovrano della lazzarini 9 il megayacht sovrano della lazzarini 8 il megayacht sovrano della lazzarini 7