MI FAI UN SAFFO? - NUVOLE NERE SUL TOUR DELLE SPICE GIRLS - E' CALATO IL GELO TRA MEL B E GERI, DOPO LE DICHIARAZIONI DELLA PRIMA SU UNA PRESUNTA NOTTE DI LESBO - LE ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO EMMA E MEL C SI SONO MESSE IN MEZZO PER FARLE RIAPPACIFICARE, PER ORA SENZA SUCCESSO – “SI ASPETTANO LITIGATE FURIBONDE. GERI NON VUOLE…” (VIDEO)

Nuvole nere si addensano sul tour delle Spice Girls. E' calato infatti il gelo tra Mel B e Geri, dopo le dichiarazioni della prima su una presunta notte di sesso. Le altre componenti del gruppo Emma e Mel C si sono messe in mezzo per farle riappacificare, per ora senza successo. Una fonte ha infatti rivelato a "Grazia" che "il tour si farà a qualunque costo, ma si aspettano litigate furibonde. Geri non vuole stare nella stessa stanza con Mel".

Dopo anni di attesa i fan delle Spice (orfane di Victoria) potrebbero quindi vedere le loro beniamine ulteriormente divise. Ad accendere la miccia è stata Mel B, che durante un'intervista ha rivelato di aver avuto una notte di fuoco con Geri. Scary si era resa tardivamente conto della bomba appena sganciata e aveva aggiunto: "Mi odierà per questo, ora che è sistemata nella sua casa di campagna con il marito".

Subito dopo l'intervista aveva mandato un messaggio alla rossa del gruppo, per informarla della situazione. "Le ho scritto che ho confermato nel talk show di Piers (Morgan) che c'è stato qualcosa tra di noi, ma di non preoccuparsi perché era in tono scherzoso e non sono entrata nei dettagli" ha dichiarato la Scary Spice a Metro.

Geri però non l'ha presa bene e in un comunicato rilasciato alla stampa ha negato tutto, dichiarando di sentirsi ferita dal comportamento dell'amica. Immediatamente è arrivata la replica di Mel B, a sua volta amareggiata dal fatto che Geri le avesse dato della bugiarda e tentasse in questo modo di cancellare quello che c'era stato tra di loro.

