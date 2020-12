18 dic 2020 12:36

MI GIOCO LA MOGLIE A LAS VEGAS? NO, IN INDIA - UN GIOCATORE D’AZZARDO TOSSICODIPENDENTE SCOMMETTE AL GIOCO LA COMPAGNA. DOPO AVER PERSO, LA COSTRINGE A ESSERE STUPRATA DAGLI AMICI - SOLO CHE LEI SI RIFIUTA E LUI... - ECCO COME E' FINITA (SPOILER: NON ESISTE PIU' IL LIETO FINE)