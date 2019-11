MI MASTURBO CON IL TURBO – UN UOMO DI COLORE RISCHIA IL LINCIAGGIO A NAPOLI DOPO ESSERE STATO BECCATO A SMANACCIARSI PER STRADA. I RESIDENTI DELLA ZONA DEL “VASTO” SONO INCAZZATI NERI: “NEL GIRO DI DIECI GIORNI SI SONO VERIFICATI CINQUE EPISODI GRAVI. SIAMO ESASPERATI” – IL PORCONE SI ERA MESSO DAVANTI AD ALCUNE AUTO IN SOSTA E… - VIDEO

Giuliana Covella per www.ilmattino.it

napoli, uomo di colore si masturba per strada 1

Ennesimo scempio al Vasto, un uomo di colore sorpreso mentre si masturba sotto le abitazioni, rischia il linciaggio della folla. A documentare l’accaduto un video ripreso da alcuni residenti che, ancora una volta, denunciano lo stato di degrado, abbandono e anarchia che regna nella zona.

napoli, uomo di colore si masturba per strada 2

«Nel giro di nemmeno dieci giorni si sono verificati cinque episodi gravi - denunciano i referenti del Comitato Orgoglio Vasto - prima un uomo che si lanciava sulle auto in corsa in via Firenze, poi due violente risse in via Bologna e via Palermo, ancora l’ennesimo scippo ai danni di una turista ieri in via Torino e stanotte quest'ultimo scempio».

L’uomo, di nazionalità africana, è stato colto di sorpresa mentre si masturbava di notte in mezzo alla strada davanti ad alcune auto in sosta. Subito un gruppo di residenti si è riversato in strada e lo ha messo in fuga. Ma resta lo stato di esasperazione e malcontento per le condizioni di invivibile della zona. Da tempo i cittadini sollecitano interventi contro «risse, spaccio, alcol, scippi, consumo di psicofarmaci, vendita abusiva di alimenti, gli stessi luoghi di culto abusivi, doppie e triple file, mercatini della monnezza e adesso anche maniaci sessuali», tuonano i portavoce del comitato.

napoli, uomo di colore si masturba per strada napoli, uomo di colore si masturba per strada 4 napoli, uomo di colore si masturba per strada 3