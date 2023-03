MI SI NOTA DI PIÙ SE VADO O SE NON VADO? NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA DEI WINDSOR: SECONDO LE ULTIME CONGETTURE DEGLI ESPERTI REALI, MEGHAN MARKLE SAREBBE PRONTA A SPEDIRE HARRY ALL’INCORONAZIONE DI CARLO DA SOLO. MA C’È CHI È CONVINTO DELL’ESATTO CONTRARIO: “HARRY SENZA LA MOGLIE NON È IN GRADO DI FARCELA”. E LEI, NARCISA COM'E', SI PERDEREBBE L’OCCASIONE DI AVERE GLI OCCHI DEL MONDO PUNTATI ADDOSSO?

Estratto dell'articolo di Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

kate, william, harry, meghan e carlo

[…] A circa un mese e mezzo dal grande giorno a Buckingham Palace tutto sarebbe pronto per accogliere i Sussex, anche in termini logistici, dai posti a sedere a Westminster Abbey ai pasti. Loro, però, non avrebbero ancora dato conferma ufficiale della loro presenza. E gli esperti reali continuano a fare congetture.

Ad esempio Paul Burrell, l'ex maggiordomo della principessa Diana, è convinto che Harry andrà sì all'incoronazione ma «da solo, senza Meghan Markle». Perché dopo tutti i veleni sparsi dai Sussex contro la royal family la reunion con gli augusti parenti sarà decisamente imbarazzante. […] Secondo Burrell, la Markle «non ha abbastanza coraggio per affrontare una situazione tanto scomoda». Harry invece, sempre secondo l'ex royal maggiordomo, andrà all'incoronazione del padre. […]

re carlo iii

L'incoronazione di Carlo si prospetta insomma per Harry come una giornata da incubo. Che oltretutto dovrà affrontare da solo, senza il supporto della moglie. Questo almeno profetizza Paul Burrell. Ma c'è chi pensa l'esatto contrario: «Harry parteciperà alla cerimonia a Westminster Abbey solo se ci sarà anche Meghan», ha detto in un'intervista a Ok Magazine l’esperta reale Ingrid Seward. Convinta che Harry, «senza la moglie, non sarebbe in grado di farcela».

