Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri al termine di un inseguimento in via Gattamelata a Milano nella mattinata di martedì 6 settembre.

Tutto è iniziato poco prima delle 9 in viale Certosa quando i carabinieri hanno cercato di fermare una Bmw con a bordo 4 persone. L'automobile, tuttavia, ha tirato dritto imboccando l'arteria stradale che dalla periferia porta all'imbocco del tunnel di via Gattamelata dove, dopo aver urtato 3 auto in coda, si è ribaltata. I 4 uomini a bordo sono riusciti a uscire dall'abitacolo e sono dunque fuggiti in direzione di Casa Milan attraversando tutto il tunnel; proprio davanti alla sede della società calcistica sono stati fermati 3 dei 4 passeggeri dell'automobile (al termine di una colluttazione con le forze dell'ordine).

Attualmente non è chiaro perché i 4 non abbiano rispettato l'alt delle forze dell'ordine e sul caso sono in corso accertamenti da parte del comando di via Moscova. Secondo quanto trapelato i tre uomini fermati sarebbero di nazionalità romena ma le operazioni di identificazione non sono ancora terminate. I detective hanno sottolineato che sono in corso le operazioni per rintracciare la quarta persona che è sfuggita al fermo.

