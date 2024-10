MICHAEL SCHUMACHER TORNA A FARSI VEDERE IN PUBBLICO (MA SOLO DAGLI AMICI STRETTISSIMI) - A 11 ANNI DAL TRAGICO INCIDENTE, L'EX PILOTA TEDESCO HA FATTO LA SUA PRIMA APPARIZIONE PUBBLICA IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO DELLA FIGLIA GINA, NELLA VILLA DI FAMIGLIA A MAIORCA - UNA CERIMONIA BLINDATISSIA, A CUI HA PARTECIPATO SOLO UN GRUPPO SELEZIONATO DI AMICI E PARENTI, CON L'OBBLIGO ASSOLUTO DI NON FILMARE NULLA. INFATTI HANNO IMPOSTO DI LASCIARE I TELEFONI ALL'INGRESSO...

GINA SCHUMACHER

Michael Schumacher, la leggenda della Formula 1, è stato visto in pubblico per la prima volta dopo diversi anni in occasione del matrimonio della figlia Gina. La 27enne ha giurato amore eterno a Iain Bethke in una sontuosa cerimonia che si è tenuta nella villa di famiglia a Maiorca. I media tedeschi hanno riferito che Michael era presente per assistere alla gioiosa occasione. Schumacher continua ad aver bisogno di cure mediche costanti dopo il suo incidente sugli sci che gli ha cambiato la vita più di un decennio fa. […]

michael schumacher

COME STA MICHAEL SCHUMACHER, AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE

Negli anni Corinna, che è estremamente protettiva nei confronti della privacy del marito, ha permesso solo a un gruppo selezionato di amici fidati e familiari di fargli visita. […] Tante le misure adottate per preservare la privacy dello sportivo, come quella di "sequestrare" i cellulari degli invitati per evitare foto non autorizzate al 55enne. Ad ogni modo la sua apparizione di fronte a familiari e altri per la prima volta dopo molti anni suggerisce che la posizione di Corinna si sia ammorbidita.

GINA SCHUMACHER E IAIN BETHKE

ANCHE IL FIGLIO DI MICHAEL SCHUMACHER È PRONTO ALLE NOZZE

Secondo l'agenzia di stampa Ultima Hora, la cerimonia nuziale di Gina e Iain è durata circa mezz'ora, con la coppia che si è scambiata i voti intorno alle 16:00. […] Nei prossimi mesi potrebbe esserci un altro evento familiare importante per Michael. Pare che il figlio Mick Schumacher abbia fatto la proposta di matrimonio alla modella danese Laila Hasanovic, che sui social ha sfoggiato un prezioso anello di diamanti.

