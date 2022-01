1. HUNZIKER-TRUSSARDI, L'ADDIO «CI LASCIAMO DOPO 10 ANNI»

Ilaria Ravarino per "Il Messaggero"

Erano la versione matura dei Ferragnez: lei conduttrice, bionda e svizzera, lui erede del made in Italy più famoso che c'è, quello della moda. Belli, ricchi e social, durante il lockdown la 44enne Michelle Hunziker e il marito 38enne Tomaso Trussardi avevano postato foto e video della famiglia allargata, alle prese con la dad, la panificazione e gli esercizi in casa.

LE PAROLE Poi, da questa estate, qualcosa si è rotto. E la favola d'amore si è spezzata, frantumata ieri da uno scarno comunicato: «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita hanno detto i due all'agenzia Ansa Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato». Hunziker e Trussardi si erano conosciuti nel 2011, a due anni dal divorzio di lei dal cantante Eros Ramazzotti, suo marito dal 1998 e padre di Aurora (25 anni): galeotta era stata una cena al Ristorante Trussardi alla Scala, primo di una lunga serie di eventi puntualmente registrati da paparazzi e cronaca rosa.

Il matrimonio era arrivato nel 2014, celebrato al Palazzo della Ragione di Bergamo, città natale di lui, figlio dello stilista Nicola Trussardi scomparso quando Tomaso aveva solo 15 anni. Due le figlie avute dalla coppia, Sole (9) e Celeste (7), che resteranno secondo quanto trapelato - con la madre.

I SOCIAL Erano stati proprio i social a documentare in sottrazione l'andamento della relazione: l'ultimo post della conduttrice con un riferimento al marito risale allo scorso luglio, quando Hunziker, ritratta su Instagram con un grande mazzo di rose rosse, si rallegrava che «dopo dieci anni» le arrivassero «ancora» delle rose dal compagno. Poi, più nulla.

L'uomo era scomparso da post e stories, dai selfie e dai tag, fino allo scorso Natale, quando Hunziker aveva reso pubblica sempre via Instagram la sua vacanza da single in montagna, con le figlie e l'amica Serena Autieri. Al settimanale Chi aveva annunciato l'intenzione di voler pensare più a se stessa, ma «senza togliere nulla alle persone che amo». A parlare, oggi, è ancora una foto, la più recente sul suo profilo: l'aria seria, le braccia incrociate, Hunziker appare concentrata sul futuro. «Sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro scrive, provando un abito da sera Armani ha sempre segnato le mie esperienze più importanti, sarà così anche questa volta». E Trussardi, l'uomo e il brand, muto.

2. HUNZIKER E TRUSSARDI: RIPICCHE, SILENZI E PORTE CHIUSE, LE RAGIONI DELLA CRISI

Michela Proietti per il "Corriere della Sera"

Nell’ annus horribilis delle coppie - con alcune separazioni eclatanti - è arrivata al capolinea anche la storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi . La conduttrice svizzera e l’imprenditore bergamasco hanno scelto la via di un comunicato condiviso rilasciato all’Ansa per ufficializzare un addio di cui si parlava già da qualche tempo. «Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia».

Un documento stringato, scritto in «legalese» pensato soprattutto per tutelare le figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 6, che continueranno a vivere con la mamma. Poche righe che hanno provocato uno tsunami mediatico, con paparazzi appostati per tutta la giornata di ieri sotto le loro abitazioni a caccia del primo scatto da separati - e una pioggia di commenti sui social. Ora ci si chiede se c’entri l’ «effetto spillover», come vengono chiamate le separazioni in tempo di Covid, o se la crisi della coppia , sposata dal 2014, abbia radici più profonde.

Le persone a loro vicine parlano di un amore «bello e litigarello», secondo i migliori copioni. Una power couple, due cognomi importanti che - nell’era dei Brangelina e dei Ferragnez - non si sono mai fusi per aumentare la popolarità social, mantenendo distinti i loro impegni e anche la loro immagine. Caratteri forti e a tratti divergenti, ma che hanno trovato sempre un punto di incontro.

Tutto questo fino ad almeno un anno e mezzo fa, quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie. Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni.

È stato proprio in questo periodo che nella vita della conduttrice sono entrati nuovi interessi, come quello per le arti marziali, documentato da numerose stories su Instagram, con lei vestita da karateka in una palestra in provincia di Brescia, di proprietà di un amico dell’ex marito Eros Ramazzotti. Tomaso Trussardi invece avrebbe trascorso sempre più tempo a Reggio Emilia, come brand ambassador della Motor Valley. Una lontananza che è diventata evidente durante le recenti vacanze natalizie, che hanno trascorso divisi.

La conduttrice ha passato l’intero periodo in Alta Badia , un luogo del cuore della coppia, ma stavolta senza Tomaso. Con lei c’erano le due figlie Sole e Celeste e l’amica Serena Autieri : sembra che lui abbia raggiunto il gruppo per festeggiare il Natale, ma subito dopo si siano nuovamente divisi, forse alla ricerca di quel distacco necessario per riflettere sul futuro.

Per Michelle Hunziker si tratta della seconda separazione, dopo quella nel 1998 da Ramazzotti, padre della figlia Aurora : Tomaso Trussardi invece non ha alle spalle precedenti matrimoni. «Mi è piaciuto subito: ci siamo scambiati i numeri e la prima a chiamare sono stata io», aveva raccontato al Corriere la conduttrice , ricordando il primo incontro, avvenuto grazie a Vittorio Feltri.

Anche Tomaso Trussardi aveva raccontato al Corriere il sentimento che lo legava alla moglie: «Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla. Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni, lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me». Un amore cementato anche dalla stima reciproca: «Quando c’è una decisione da prendere voglio il parere di Michelle». Ma anche da percorsi di sofferenza: per Tomaso la perdita del padre Nicola Trussardi a 15 anni, per Michelle il dolore per il padre alcolista e la lunga parentesi della «setta» raccontata in un libro-confessione.

Una coppia sotto i riflettori, che ha più volte espresso il desiderio di un terzo figlio e ha condiviso con i fan il periodo del lockdown, trascorso nel palazzo di famiglia a Bergamo, dove Michelle ha riunito la grande famiglia. E forse dove ha preso forma, in modo chiaro, la crisi della coppia.

