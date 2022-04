MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI DI NUOVO INSIEME? I DUE BECCATI IN ATTEGGIAMENTI MOLTO CONFIDENZIALI IN UN RIFUGIO VICINO PINZOLO, IN TRENTINO

Ivan Rota e il battagliero Sor Rotella per Dagospia

trussardi hunziker 11

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling tra i due nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?

Al Coachella, i Maneskin hanno infiammato la platea non solo con la musica, ma anche per l’abbigliamento di Damiano : il leader del gruppo era un incrocio tra una bella da saloon per la vestaglia e una mistress sadomaso per gli stivali, le mutande e il corpino a strisce. Tutto in latex.

rihanna

Tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini pareva andasse tutto a gonfie vele con la benedizione della di lui mamma Alba Parietti, ma ora la ragazza ha cancellato tutte le foto di coppia da Instagram e lui non l’ha invitata alla sua festa di compleanno. Ci sarebbe di mezzo una ragazza bionda. Si tratta di Sonia Lorenzini?

Flavia Vento per quasi un anno ha creduto di parlare con Tom Cruise sino a che il millantatore non le ha chiesto soldi. Ora dice che il vero Tom Cruise la segue su Twitter. Tra un po’ ci dirà che l’attore vede La Pupa e il Secchione, il programma da cui la Vento è fuggita…

Ha fatto il giro del mondo la notizia della rottura tra Rihanna e A$AP Rocky, tra poco genitori. Notizia smentita da molto insieme al tradimento del rapper con la stilista Amina Muaddi. La notizia fake è stata data dall’influencer Louis Via Roma.

flavia vento

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha fatto una gaffe nel corso delle nomination dell’Isola dei Famosi. Per un attimo il ragazzo ha inconsapevolmente (?) fatto credere alla conduttrice Ilary Blasi, agli opinionisti e al pubblico di essere omosessuale dicendo : “Sono dell’altra sponda “. La conduttrice Ilary Blasi già gongolava per lo scoop, ma il ragazzo parlava di fede calcistica…

Jeremias Rodriguez annuncia: “Ho bisogno di vedere la mia fidanzata, voglio abbandonare l’Isola. Sono sicurissimo”. Carattere difficile, ma funzionale al gioco. Se ne va anche Cicciolina, ora in nomination con Nick, Marco Senise e Roger ed Estefania, il gioco avrà molto pepe in meno. Ma chi rimane,a parte la Staller, che ha fatto amicizia con Licia Nunez, di veramente famoso?

Proprio Licia Nunez all’Isola dei Famosi si è subito inserita nel gruppo e su di lei si è fiondato Edoardo Tavassi che nel reality vorrebbe trovare la donna della sua vita. Vladimir Luxuria in studio ha precisato che l’ “articolo” potrebbe non interessare alla Nunez che nella vita é stata fidanzata con Imma Battaglia e Barbara Eboli. Ora é single…

flavia vento 1

Spumeggiante cena di gala al milanese Parioli organizzata da Daniela Iavarone con Premio alla Carriera a Sandra Milo: tra i presenti Elda Panniello,la Marchesa Maria Alberta Viviani Cervi,il generale Alfonso Miro , Stefano Bolognini,Alberto Veronesi, il grande Francesco Alberoni . Il ricavato della sera é stato devoluto ai City Angels per la missione in Ucraina. Poesie della grande Sandra Milo recitate da Emanuele Fortunati mentre il violinista Leonardo Moretti ha deliziato gli ospiti.

licia nunez bacio saffico

Tra gli ospiti ad animare il 310° Cenacolo Artom, da Exit Gatronomia Urbana a Milano, la celebre Angela Missioni, Red Canzian e il tenore Dave Monaco, Melania Rizzoli, Camilla Baresani e Eliana Miglio. Arturo Artom ha detto: "Un incontro tra talenti che condividono la loro vita e la loro esperienza. Sto raccogliendo gli incredibili aneddoti di queste serate per fare uscire un libro il prossimo anno”. Gran finale con il duetto di Canzian e Monaco con “Caruso”.

soleil e jeremias limonano duro

Il Museo Poldi Pezzoli di Milano, nell’ambito della sua linea espositiva volta a incoraggiare il dialogo tra antico e contemporaneo, insieme alla Galleria kaufmann repetto, presenta la mostra personale Nicolas Party: Triptych, sino al 27 giugno 2022. É la prima mostra personale in un museo in Italia per Nicolas Party grazie anche all’interessamento di Umberta Gussalli Beretta.

arturo artom, angela missoni, dave monaco francesco oppini i maneskin al coachella 4 i maneskin al coachella 1 i maneskin al coachella 2 alba pariettI col figlio francesco oppini