MICHELLE OBAMA È LA CONSIGLIERA SEGRETA DI MEGHAN MARKLE? – L’EX FIRST LADY E LA MOGLIE DEL PRINCIPE HARRY SONO DIVENTATE AMICHE PER LA PELLE. DA QUANDO SI SONO CONOSCIUTE NEL DICEMBRE 2018 SI SCAMBIANO MESSAGGINI E SI DANNO CONSIGLI – MEGHAN SI ISPIRA A MICHELLE ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA COMMERCIALE. VORREBBE SEGUIRNE LE ORME SOPRATTUTTO PER IL CONTRATTO MILIONARIO CON NETFLIX… – VIDEO

Luigi Ippolito per www.corriere.it

michelle obama e meghan markle vogue

C’è una consigliera segreta che orienta le scelte di Meghan Markle. Un personaggio che le assomiglia: afro-americana, celebrità mondiale, sposata a un marito importante. Questa «guru» nascosta è Michelle Obama: che da un anno a questa parte ha stretto una forte amicizia con la duchessa di Sussex e ne è diventata l’ispiratrice.

barack obama meghan markle becoming michelle obama

Il primo incontro era avvenuto nel dicembre del 2018, quando la ormai ex First lady americana era venuta a Londra a presentare il suo libro «Becoming» di fronte a una platea tutta esaurita alla Royal Festival Hall. All’ultimo momento, Meghan aveva chiesto di andare a vederla: ed era stata fatta sgattaiolare in incognito in un palco del teatro. Alla fine della serata, le due donne si sono incontrate al riparo da occhi indiscreti: ed è stato colpo di fulmine. Meghan era incinta di Archie e Michelle – ha raccontato l’Evening Standard – ha condiviso con lei l’esperienza maturata con le sue figlie. E tutte e due hanno scoperto il comune interesse nel promuovere l’educazione delle ragazze.

meghan markle in canada 7

le scene di sesso di meghan markle in suits

Il loro rapporto è stato cementato l’estate scorsa durante un pranzo in un ristorante di Londra a base di tacos di pollo: in quell’occasione Meghan ha chiesto consigli a Michelle in vista del suo ruolo come «direttrice ospite» di un numero speciale di Vogue, la rivista di moda. E si sono confrontate sulle sfide di essere mogli di uomini rilevanti sulla scena pubblica.

il principe harry con michelle obama

Da allora, il loro rapporto si è fatto sempre più stretto: si scambiano messaggi di continuo, come quando in occasione della sua prima festa della mamma a maggio scorso Meghan ha ricevuto un whatsapp da Michelle che diceva «goditela tutta». E così, dopo che nel viaggio africano dello scorso settembre Meghan si è fatta un selfie con un gruppo di donne impegnate per la promozione delle ragazze, Michelle lo ha messo sul suo profilo Instagram.

meghan markle e harry 2 meme su harry e meghan 3

Non è dunque casuale che la signora Obama abbia inviato un messaggio di sostegno pubblico alla duchessa di Sussex, quando lei e il principe Harry hanno annunciato il passo indietro dalla famiglia reale. Ma è soprattutto per il futuro che Meghan guarda a Michelle come a un modello da seguire: con il suo esempio di impegno pubblico ma anche in un’ottica più commerciale, magari per seguirne le orme sullo scia del contratto che gli Obama hanno stipulato con Netflix per la produzione di programmi e documentari.

meme su harry e meghan 4 harry e meghan markle 3

Una sintonia, quella fra Michelle O e MM, che affonda nelle radici e nell’esperienza comuni: due afro-americane proiettate sulla ribalta mondiale, prima all’ombra dei propri mariti, poi in prima persona. Con tutte le difficoltà che questa posizione ha comportato e comporta.

harry e bob iger 3 harry e meghan markle 29 michelle obama su vogue harry e meghan ai wellchild awards 2019 8 meghan markle e harry 2 BARACK E MICHELLE OBAMA i meme su meghan e harry 4 harry e bob iger 1 meme su harry e meghan 1 barack obama con il principe harry