LA MICIA DEL CONTENDERE - A OSTIANO, VICINO CREMONA, UNA 48ENNE VIENE QUASI UCCISA A COLTELLATE DAL MARITO PREGIUDICATO: LUI NON VOLEVA PIÙ IL GATTO – L’UOMO, CHE HA SFERRATO QUATTRO FENDENTI IN PANCIA E UNO AL COLLO ALLA DONNA, E’ STATO ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO, AGGRAVATO DAI FUTILI MOTIVI…

Da blitzquotidiano.it

Ostiano (Cremona), cinque coltellate dal marito che non voleva il gatto. Litiga col marito per la gestione del gatto e viene accoltellata. Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Cremona. Arrestato per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, il marito.

E’ accaduto nel fine settimana a Ostiano, in provincia di Cremona, nell’abitazione della coppia. In manette è finito Carmelo Marino, 56enne di origini siciliane con alcuni precedenti.

Nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, l’uomo, difeso dall’avvocato Santo Maugeri, ha confermato il diverbio innescato per la convivenza col gatto. Lei lo voleva tenere, lui no. E, al culmine della lite, ha impugnato il coltello e affondato la lama. È stato lo stesso pregiudicato, con la compagna a terra in un lago di sangue, ad allertare i soccorsi.

