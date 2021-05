MICROSOFT, MACROPORCELLO - BILL GATES ERA AMICO DI JEFFREY EPSTEIN, IL PEDO-BILLIONAIRE MORTO IN PRIGIONE NEL 2019 - DOPO IL SUO ARRESTO NEL 2019, MELINDA APPRESE CHE I DUE SI ERANO INCONTRATI DIVERSE VOLTE, A PARTIRE DAL 2011 - GATES AVREBBE ANCHE ACCETTATO DIVERSI VIAGGI SULL’AEREO "LOLITA EXPRESS’’ DI EPSTEIN - TEMPO FA GATES AMMISE A UN COLLEGA: ‘’QUELL’UOMO MI AFFASCINA...’’

DA “Libero Quotidiano”

Bill e Melinda

C'entrerebbe anche Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di pedofilia, nella fine del matrimonio tra Bill e Melinda Gates. Il divorzio della coppia - impegnata da anni nel migliorare l’assistenza sanitaria a livello internazionale - ha sconvolto tutti, portando i giornali di mezzo mondo a scavare nella vita privata del fondatore di Microsoft.

Come riportato dal Corriere della Sera, che cita il Daily Beast, la crisi di coppia avrebbe radici remote. Uno dei motivi della separazione, infatti, sarebbe l'amicizia di lunga data tra Gates ed Epstein, arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, morto suicida in carcere due anni fa.

epstein e bill gates

Bill e Melinda avevano incontrato Jeffrey nella sua casa dell’Upper East Side, a New York, nel 2013. La visita, però, non era stata affatto gradita da Melinda, sia per i comportamenti maleducati del miliardario sia per le accuse di pedofilia che già cominciavano a circolare su di lui.

Il legame tra Gates ed Epstein avrebbe sempre pesato sulla coppia di filantropi. Melinda, infatti, dopo l’arresto di Jeffrey nel 2019, aveva scoperto che Bill lo aveva incontrato altre volte, già dal 2011. "Quell’uomo mi affascina", avrebbe confidato Gates a un collega tempo fa.

BILL GATES E JEFFREY EPSTEIN

E non solo. Il fondatore di Microsoft avrebbe persino accettato un passaggio sul jet privato di Epstein, il cosiddetto “Lolita Express”, per andare dal New Jersey a Palm Beach, in Florida. A tal proposito Gates nel 2019 si era giustificato così: "Jeff era l’uomo giusto per raccogliere fondi e aiutare la gente. Conosceva un sacco di gente".

Alla base della fine del matrimonio, comunque, non ci sarebbe solo l'ombra di Epstein. Pare anche che Melinda non riuscisse più ad accettare una clausola dell'accordo prematrimoniale, che consentiva a Bill di passare un weekend al mare ogni anno con l’ex Ann Winblad

JAMES STALEY - LAWRENCE SUMMERS - EPSTEIN - BILL GATES - BORIS NIKOLIC jeffrey epstein principe andrea jeffrey epstein ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump ghislaine maxwelle jefferey epstein jeffrey epstein weinstein epstein party jeffrey epstein e ghislaine maxwell jeffrey epstein con alan dershowitz RITRATTO DI BILL CLINTON VESTITO DA MONICA LEWINSKY IN CASA EPSTEIN A NEW YORK jeffrey epstein donald trump