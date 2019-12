MIFSUD, CI HAI PECULATO? – IL MISTERIOSO PROFESSORE MALTESE SCOMPARSO NEL 2017 È INDAGATO AD AGRIGENTO PER PECULATO: L’INCHIESTA È PARTITA DA UN ESPOSTO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA CITTÀ SICULA SULLE SPESE PAZZE DI MIFSUD QUANDO È STATO A CAPO DELL’ENTE - LA PRESUNTA SPIA HA LASCIATO UN BUCO DA OLTRE 200MILA EURO TRA TELEFONINI E VIAGGI IN TUTTO IL MONDO ACCOMPAGNATO DA “SCONOSCIUTE GIOVANI DONNE DELL’EST”

Russiagate: Mifsud indagato ad Agrigento per peculato

JOSEPH MIFSUD

(ANSA) - Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il pm Chiara Bisso, dopo aver aperto un fascicolo contro ignoti per abuso di ufficio e truffa, hanno ora iscritto nel registro degli indagati - anche per l'ipotesi di peculato - l'ex presidente del Consorzio universitario Joseph Mifsud, l'uomo al centro dello scandalo Russiagate.

Mifsud con Olga Roh

La Procura ha attivato le procedure per la notifica dell'inchiesta al misterioso docente, ritenuto da molti una spia di cui si sono perse le tracce del 2017. L'inchiesta è partita da un esposto dell'attuale presidente del Consorzio, Giovanni Di Maida, in cui si contestano le 'spese pazze' fatte da Mifsud quanto era è stato a capo dell'ente, dal 2009 al 2012: viaggi in Russia, Malta, Usa, Inghilterra, Libia, Libano e Bulgaria, quasi sempre accompagnato "da sconosciute giovani donne dell'Est", ma avrebbe anche acquistato telefoni Blackberry, almeno cinque, comprati e poi spariti nel nulla. Un buco da oltre 200 mila euro.

