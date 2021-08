IL MIGLIORE AMICO DELLE DONNE - AGGREDITA DALL'EX DENTRO CASA, UNA SIGNORA DI CESENATE E' STATA SALVATA DAL SUO ROTTWEILLER, CHE HA AZZANNATO L'AGGRESSORE COSTRINGENDOLO ALLA FUGA - L'UOMO, UN 66ENNE DI BUSTO ARSIZIO, SI ERA PRESENTATO A CASA SUA E LE AVEVA STRETTO LE MANI AL COLLO, QUANDO L'ANIMALE...

Ha tentato di strangolare la ex con un cappio, l'ha violentata e poi ha continuato a mandarle messaggi con minacce di morte. È stata una mattinata di terrore quella vissuta da una donna del Cesenate che, dopo l'aggressione, ha denunciato tutto in Questura.

Al termine delle indagini, gli agenti hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato per tentato omicidio e atti persecutori. I fatti risalgono al 12 agosto.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un 66enne residente di Busto Arsizio (Varese), irrompe in casa dell'ex compagna e le stringe il collo con un cappio, provando a strangolarla. E’ in quel momento che il cane di razza Rottweiler interviene azzannando l'aggressore dando la possibilità alla donna di scappare. L’uomo però non ha desistito e ha poi trovato la forza di riacciuffare l'ex e trascinarla in casa per i capelli, per poi fuggire.

Dopo essere andata in ospedale per farsi curare le ferite riportate, la vittima scioccata e terrorizzata decide di andare in Questura e di raccontare quanto accaduto ai poliziotti della Squadra Mobile. Consegna loro il cappio e sul suo corpo mostra i segni del tentativo di strangolamento. Avviate le procedure previste dal Codice rosso, le indagini coordinate dalla Procura consentono di ricostruire i particolari delle violenze e di documentare anche altri precedenti episodi di stalking nei suoi confronti.

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, emette un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato. L'uomo è stato rintracciato e arrestato il 17 agosto a Busto Arsizio da due poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Forlì in collaborazione con i colleghi di Varese.

