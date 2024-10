CON I MIGRANTI GIORGIA USA BASTONE E CAROTA – IL DECRETO FLUSSI, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, HA DUE FACCE: SEMPLIFICAZIONE NELLA GESTIONE DEGLI INGRESSI DI LAVORATORI STRANIERI REGOLARI, CONTRASTO AI NUOVI ARRIVI – LA GUARDIA COSTIERA POTRÀ CONTROLLARE I CELLULARI DEI MIGRANTI SENZA DOCUMENTI PER IDENTIFICARLI. E GLI AEREI DELLE ONG DOVRANNO “IMMEDIATAMENTE” SEGNALARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ALLE AUTORITÀ – SPUNTA LA NORMA AD HOC PER EVITARE RICORSI PER I CENTRI IN ALBANIA…

Estratto dell’articolo di Francesco Grignetti e Serena Riformato per “La Stampa”

Nella versione finale del Decreto flussi, approvato ieri in Consiglio dei ministri, c'è una norma scritta e pensata ad hoc per i centri in Albania. All'articolo 13, il governo amplia le ipotesi di respingimento alla frontiera fino a comprendervi i migranti che in Italia nemmeno ci abbiano mai messo piede. Oggi il respingimento può essere disposto per gli stranieri che si siano fermati all'ingresso dello Stato o subito dopo.

Con il Decreto flussi verranno inclusi gli irregolari «rintracciati a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare» durante le «attività di sorveglianza» dei confini esterni dell'Unione europea. E dunque, prima ancora di sbarcare. [...]

È solo l'ultima aggiunta in un decreto scritto e riscritto dopo il rinvio di venerdì scorso. Un testo che alla fine presenta due facce: una di semplificazione nella gestione degli ingressi di lavoratori stranieri regolari; l'altra di contrasto ai nuovi arrivi. Passano tutte le norme più discusse: gli aerei delle ong dovranno «immediatamente» segnalare le situazioni di emergenza non alle loro navi ma alle autorità competenti. E poi attenersi rigorosamente alle indicazioni, se non vogliono incorrere in multe fino a 10 mila euro.

Nonostante le perplessità di via Arenula, è stata confermata anche la norma che permetterà alla Guardia costiera e ai questori di visionare i cellulari degli stranieri senza documenti per identificarli. Con l'autorizzazione dall'autorità giudiziaria.

Sul fronte degli ingressi regolari, l'obiettivo, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, è «semplificare il più possibile, abbattere i tempi e dare delle regole certe». Il decreto crea dei click day differenziati a seconda dei settori, e non per regioni, come si era ipotizzato.

La nuova normativa rafforza soprattutto i controlli sulle aziende. Sarà prevista una precompilazione delle domande, prima dei click day, perché il datore di lavoro possa essere sottoposto a verifiche. Gli imprenditori che, nel triennio precedente, abbiano avviato la procedura per un certo numero di lavoratori stranieri, senza poi sottoscrivere davvero i contratti di soggiorno, verranno sanzionati.

[...] Il lavoratore straniero stagionale potrà prolungare la propria permanenza per trovare un nuovo impiego entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto.

Aumenta la quota di badanti: in via sperimentale per il 2025 ci saranno 10 mila unità lavorative in più per l'assistenza domiciliare. Il decreto introduce anche uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi per i lavoratori stranieri riconosciuti come vittime di caporalato: «Individuiamo un sistema di protezione aggiuntivo per chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente nelle attività di accertamento», spiega la ministra del Lavoro Maria Elivira Calderone.

In Cdm, approvato il decreto sull'immigrazione, c'è stato il tempo per la reprimenda del ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti ai colleghi ministri: «Tagliate le spese inutili perché l'alternativa è aumentare le tasse, o imporvi risparmi lineari». Il nuovo patto di Stabilità europeo questa volta non lascia scampo. La «spesa netta» è il parametro più importante delle regole da poco battezzate: [...]

