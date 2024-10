SUI MIGRANTI MELONI NON HA CONTRO SOLO I GIUDICI, MA ANCHE BUONA PARTE DEGLI ITALIANI – SECONDO “EUROMEDIA RESEARCH”, IL 43,1% DEGLI INTERVISTATI GIUDICA MOLTO NEGATIVAMENTE IL “MODELLO ALBANIA”, E SOLO IL 36,5% È FAVOREVOLE – IL 33,8% REPUTA DISPENDIOSA LA COSTRUZIONE DEI CENTRI AL DI LÀ DELL'ADRIATICO – ALESSANDRA GHISLERI: “L'IMMIGRAZIONE HA RIPRESO POSIZIONI NEL DIBATTITO POLITICO NAZIONALE, È AL SESTO POSTO TRA LE PRIORITÀ. L'OPINIONE PUBBLICA È MOSSA PIÙ DAL SENSO DI APPARTENENZA AI PARTITI CHE DALLE SINGOLE CONVINZIONI...”

Estratto dell’articolo di Alessandra Ghisleri per “la Stampa”

matteo piantedosi e giorgia meloni in albania con edi rama ai futuri centri migranti

I centri di accoglienza per migranti in Albania hanno suscitato divisioni nell'opinione pubblica fin dal loro annuncio. In un sondaggio di Euromedia Research rilevato all'inizio della scorsa settimana il 33,8% reputa molto dispendiosa la costruzione di questi centri al di là dell'Adriatico - in terra straniera - il 19,9% sbagliata e inutile.

Un cittadino su 4 (23,2%) invece la considera necessaria e imprescindibile e un 13,3% pur guardandola con interesse crede che sia necessario rivedere alcune situazioni. In sintesi, il 43,1% la commenta in maniera molto severa, mentre il 36,5% positivamente. […]

migranti riportati in italia dall'albania

Con la pandemia gli italiani avevano abbandonato il tema nel ranking delle loro priorità, lasciando spazio ad argomenti strettamente più connessi alla vita delle famiglie italiane come la salute e l'aumento del costo della vita a partire dall'alimentare, passando all'energia, alla casa, ai temi connessi al lavoro che rimangono comunque ancora oggi, sempre in vetta alla classifica.

agenti di polizia davanti all hotspot per migranti di shengjin in albania

Oggi la ragione dell'immigrazione ha ripreso una posizione centrale nel dibattito pubblico nazionale e internazionale. Accadimenti geopolitici che hanno scosso il pianeta come Siria, Afghanistan e conflitti in diverse parti dell'Africa hanno generato flussi significativi di migranti verso l'Italia e l'Europa.

Anche le scelte politiche dei diversi governi nazionali in Europa, con modifiche alle leggi sull'immigrazione e il maggiore controllo delle frontiere, hanno riacceso il dibattito. Con l'avvento del governo di Giorgia Meloni, l'uso strumentale come leva politica da parte delle opposizioni e in particolare del Partito Democratico, ha fatto sì che il tema immigrazione rientrasse ai primi posti -oggi al 6°- nell'agenda pubblica e nelle priorità degli italiani, dopo le tasse - che "soffocano" aziende e famiglie - e il cambiamento climatico.

vignetta sui migranti in albania

[…] Sui centri di accoglienza in Albania le posizioni politiche dei diversi partiti influenzano fortemente l'opinione pubblica che, mossa più dal senso di appartenenza che dalla convinzione sull'opportunità di queste strutture italiane dislocate al di fuori dei nostri confini, si divide con i partiti di maggioranza che sostengono fortemente i risultati significativi dell'operazione con la media del 65,0%, a confronto con le opposizioni che si schierano -e forse confidano- sul fallimento con la media del 72,0%.

In questo contesto la sentenza del Tribunale di Roma, che ha ritenuto illegittimo il trattenimento dei 12 migranti nei centri di accoglienza in Albania, ha alzato ulteriormente la temperatura del dibattito politico portando all'aumento dell'attenzione mediatica sullo scontro tra i poteri dello Stato e sulla definizione della ragione tra chi deve avere l'ultima parola tra governo nazionale e magistratura.

[…]

MEME GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI

Certo le parole espresse in una mail scambiata da un esponente di Magistratura Democratica e i colleghi dell'Anm all'indomani dello stop del tribunale di Roma, rivelate da uno scoop de "Il Tempo" sulla premier Giorgia Meloni, non aiutano a sedare lo scontro, ma al contrario, nutrono il ragionevole dubbio esponendo il motivo per cui parte della magistratura farebbe di tutto per ostacolare l'azione di governo e alzare il tifo dei sostenitori della maggioranza sbilanciando anche i sentimenti e le opinioni sulla giustizia ad orologeria.

L'immigrazione è sempre stato un argomento chiave per il centro destra, in quanto tocca questioni fondamentali relative all'identità, alla sicurezza, all'economia e alla sovranità nazionale, permettendo ai partiti di posizionarsi come i guardiani dei valori e degli interessi percepiti dalla società.

Sulla questione i partiti di centro sinistra, che in generale sostengono un approccio più inclusivo e umanitario, si trovano invece a dover affrontare la sfida di bilanciare le loro posizioni - con molte importanti sfumature da partito a partito - con le pressioni della società e delle forze politiche più conservatrici e per questo promuovono diverse iniziative che non li mostrano compatti al loro elettorato.

vignetta migranti in albania 1

Per affrontare l'argomento appaiono più focalizzati ad incoraggiare politiche di sviluppo e cooperazione per combattere conflitti e ingiustizie nei Paesi di origine dei migranti, sostenendo un'accoglienza più "aperta". Queste differenze portano spesso a dibattiti intensi e polarizzati nell'opinione pubblica che si divide tra tifoserie di opposte fazioni con un atteggiamento che tende più al fanatico che alla comprensione. Mentre ancora oggi 1 italiano su 2 non esprime il suo voto politico.

arrivata in albania a Shengjmn la nave della marina con 16 migranti arrivata in albania a Shengjmn la nave della marina con 16 migranti NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA migranti riportati in italia dall'albania