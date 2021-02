1 feb 2021 17:52

LA MILANO DA BERE NON MUORE MAI - IN PIENA ZONA ROSSA ALCUNI RISTORANTI HANNO ORGANIZZATO PRANZI CLANDESTINI FOTTENDOSENE DELLE RESTRIZIONI ANTI-COVID - LE TELECAMERE DI “LIVE NON È LA D’URSO” HANNO BECCATO I LOCALI FURBETTI CHE AVEVANO LE SARACINESCHE ABBASSATE E BATTEVANO SCONTRINI CON LA SCRITTA “DELIVERY” PER NON DESTARE SOSPETTI - ALL’INTERNO C’ERANO ANCHE VIP E CALCIATORI CHE, RIPRESI DI NASCOSTO, BRINDAVANO COSÌ: “A NOI CHE CE NE FREGHIAMO E AGLI ALTRI CHE STANNO A CASA SOTTO LE COPERTE A FINIRE NETFLIX”...