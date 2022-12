MILANO FASHION WEEK: DIVIDI E SFILA - SE LA TENDENZA DEGLI ULTIMI ANNI ERA UNIFICARE LE SFILATE UOMO E DONNA ALLA PROSSIMA MILANO FASHION WEEK È IN PROGRAMMA UN RITORNO AL PASSATO - APRIRÀ IL CALENDARIO GUCCI CON UNA SFILATA ESCLUSIVAMENTE MASCHILE, LA PRIMA IN TRE ANNI E, SOPRATTUTTO, SARÀ LA PRIMA SENZA ALESSANDRO MICHELE – LA COLLEZIONE SARÀ DISEGNATA DAL TEAM CREATIVO DEL MARCHIO SENZA UNA GUIDA AL TIMONE - È SOLO UNA COINCIDENZA IL RITORNO SULLE PASSERELLE MILANESI DEL GENIALE JW ANDERSON? AH NON SAPERLO…

Contrordine e per l'ennesima volta. Se la tendenza degli ultimi anni era unificare le sfilate uomo e donna in un unico appuntamento un ritorno al passato è in programma per la prossima fashion week in programma a Milano dal 13 al 17 gennaio 2023. Aprirà il calendario Gucci con molte novità: la sfilata sarà esclusivamente maschile, la prima in tre anni e, soprattutto, sarà la prima senza Alessandro Michele.

La collezione sarà pertanto interamente disegnata dal team creativo del brand senza una guida al timone. In esclusiva possiamo solo anticipare che la sfilata di Gucci non rappresenterà una recisone con il passato ma avrà fondamentalmente un approccio timeless e transitorio. Sic transit gloria mundi. A proposito è solo una coincidenza il ritorno sulle passerelle milanesi del geniale JW Anderson? Ah non saperlo…

2. MILANO FASHION WEEK: LE NOVITÀ E LE SFILATE MODA UOMO AUTUNNO INVERNO 2023-24

Simone Vertua per www.lofficielitalia.com

«Quest’anno il mood è un po' diverso. Bisogna ricordare la guerra russia e ucraina, per cui abbiamo uno spirito differente dal passato per raccontare la nuova Milano Fashion Week. Ci saranno tante novità, una grande presenza di giovani talenti emergenti e nuovi progetti» spiega in conferenza stampa l'Assessora allo Sviluppo economico, con delega a Moda e Design Alessia Cappello.

La settimana della moda a Milano sarà aperta dalla sfilata di Gucci il 13 gennaio che dopo tre anni ritornerà a sfilare con l'uomo, a chiudere il calendario dei fashion show sarà invece Zegna con uno show lunedì 16. JW Anderson riconferma la sua presenza a Milano e debutterà per la prima volta durante la MFW il marchio londinese Charles Jeffrey Loverboy, che a giugno 2022 era presente in calendario con un progetto digitale. Un totale di 72 eventi in totale con 4 contenuti digitali riservati al 17, domina il fisico ma tutto verrà trasmesso in streaming sul sito ufficiale e con lo schermo di Samsung installato in Piazza Duomo a Milano.

“Il fatturato 2022 è cresciuto toccando il 96,6 mld di crescita, con una percentuale del 6% rispetto all’anno scorso. Nonostante la circostanza il fatturato è cresciuto del 19% rispetto al terzo trimestre del 2021. Quello che pensiamo è mantenere un margine crescita però sui prezzi di consumo i prezzi sono saliti del 3% in maniera contenuta (ottobre su ottobre). Non siamo stati in grado di fare una visione del 2023 ma possiamo dire che nonostante le difficoltà del 2022 è stato un anno positivo per la moda" Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

CNMI presenta la campagna scattata da Paolo Zerbini e styling Riccardo Maria Chiacchio in collaborazione con il Comune di Milano e Yes Milano ambientata nella cornice della Balera dell’Ortica, una realtà periferica in crescita con marchi emergenti come Çanaku e Federico Cina tra gli altri. Tra gli emergenti presenteranno ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore, Valstar e dall'oriente KB Hong.

Tra gli eventi imperdibili viene segnalato Colmar con il suo 100esimo anniversario e presenterà la collezione Colmar Revolution poi ci saranno PT Torino e Lardini. Il 14 gennaio alle 20:30 verrà presentata la prima collaborazione tra Marni e Carhartt WIP. Mentre, lunedì 16 gennaio avrà luogo l’evento di presentazione “The Added Element” durante il quale The Woolmark Company & Luna Rossa Prada Pirelli sveleranno le novità della technical partnership, mostrando il ruolo fondamentale della lana Merino nell’abbigliamento e nelle divise del team e dell’equipaggio.

Camera Nazionale della Moda Italiana continua a promuovere attraverso progetti ad hoc le tematiche legate alla sua strategia, valorizzando i talenti e incentivando sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Apre il bando per l’assegnazione dei CNMI Fashion Trust Grant 2023, promosso dal Camera Moda Fashion Trust, per sostenere e promuovere la nuova generazione dei marchi indipendenti del Made in Italy. Una moda uomo che supporta le donne.

CNMI, in partnership con Salesforce e in collaborazione con D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), è lieta di comunicare il progetto di mentoring Empowering Women in Fashion Retail, dedicato a 15 donne provenienti da tutta Italia con background professionali differenti, con l'obiettivo di fornire le competenze e intraprendere un percorso lavorativo nel settore del fashion retail. Mentre per quanto riguarda le problematiche legate agli spostamenti da una parte all’altra della città, le sfilate uomo saranno più concentrate e organizzate in zone rispetto alla Fashion Week di Settembre.

