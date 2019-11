ECCONE UN ALTRO! PAPA FRANCESCO: “MI PIACEREBBE ANDARE A PECHINO, IO AMO LA CINA!” - BERGOGLIO MEJO DEI 5 STELLE! PER NON INDISPETTIRE XI JINPING CONTINUA A FAR FINTA CHE A HONG KONG NON SUCCEDA NIENTE: “IL TELEGRAMMA CHE HO INVIATO? NON È NÉ CONDANNA NÉ APPOGGIO, È UNA COSA MECCANICA” – “LO SCANDALO IN VATICANO? PER LA PRIMA VOLTA LA PENTOLA VIENE SCOPERCHIATA DA DENTRO”