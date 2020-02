MILANO A MAFIA ARMATA - DUE UOMINI SONO STATI ARRESTATI IN ZONA LORENTEGGIO DALLA POLIZIA: SONO PATRIZIO D’AMATO, ELEMENTO ATTIVO DELLE MAFIE PUGLIESI E IL CUGINO COSIMO STORINO, GIÀ INDAGATO PER 416 BIS (ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO) - GLI AGENTI HANNO SEQUESTRATO 107 CHILI DI HASHISH E HANNO TROVATO IN CASA UNA PISTOLA: D’AMATO AVEVA DA POCO TERMINATO UN PERIODO DI SORVEGLIANZA SPECIALE E…

Andrea Galli per www.corriere.it

polizia milano 1

Nel mare della droga di Milano, non sono arresti «qualunque». Non lo sono per la spropositata quantità sequestrata (107 chili di hashish) e per il peso specifico dei due pregiudicati catturati dalla squadra Mobile diretta da Marco Calì. In particolare Pasquale D’Amato, 42enne originario del Tarantino, collegato ed elemento attivo delle mafie pugliesi, adesso in galera insieme al cugino, Cosimo Storino, di 46 anni e già indagato per 416 bis.

droga sequestrata a lorenteggio, milano

Dopo aver ottenuto delle informazioni sul territorio, al solito lavorando di informatori, sopralluoghi e pedinamenti, gli investigatori dell’antidroga, nella giornata di venerdì, hanno agganciato una Fiat Panda che girava in zona Gallaratese.

Dopo la sosta, l’ingresso in un condominio e l’uscita da parte di due uomini, ovvero D’Amato e il parente, su quella vettura erano stati caricati due borsoni gonfi e pesanti. I controlli proprio a bordo e quelli successivi in un bilocale al Lorenteggio, preso regolarmente in affitto, hanno permesso di scoprire l’ammontare complessivo della droga: oltre l’hashish, 12 chili di marijuana e 785 grammi di cocaina.

polizia milano

I poliziotti hanno anche scoperto, nascosta all’interno di un divano, una pistola Beretta. La caratura criminale di D’Amato, che aveva da poco terminato il periodo di sorveglianza speciale, lascia intendere che con questo sequestro le indagini siano di fatto appena cominciate.