BOTTURA FA FREDDURA SULLA SCALA - "NON CHE L'ACCOGLIENZA PER MELONI ALLA PRIMA SIA STATA PARTICOLARMENTE FREDDA. MA MATTARELLA È STATO APPLAUDITO CINQUE MINUTI QUANDO È ARRIVATO. LEI, QUANDO SE N'È ANDATA - PER L'ANNO PROSSIMO È PREVISTO CHE LA PRIMA SIA "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" CHE, COME HA SPIEGATO IL MINISTRO SANGIULIANO, "È UN CAPOLAVORO NONOSTANTE IL SUDDETTO BARBIERE NON AVESSE IL POS"