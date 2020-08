MILANO A MANO ARMATA – UN 26ENNE EGIZIANO ENTRA IN DUOMO E PRENDE IN OSTAGGIO UNA GUARDIA GIURATA: HA ESTRATTO UN COLTELLO VICINO ALL’ALTARE, GLIEL’HA PUNTATO ALLA GOLA E LO HA FATTO INGINOCCHIARE, POI HA PROVATO A SCAPPARE – L’AGGRESSORE DICE DI ESSERE DI ORIGINE EGIZIANA, È STATO ARRESTATO E…

(ANSA) - E' un 26enne egiziano l'uomo arrestato per essere entrato nel Duomo di Milano e aver tenuto in ostaggio, armato di coltello, per alcuni minuti una guardia giurata. E' stato identificato nelle indagini condotte dalla Digos e coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili.

Risulta avere un regolare permesso di soggiorno emesso nel 2010 dalla Questura di Savona. Il nome che lui ha fornito agli investigatori, però, non è lo stesso che compare nel documento e quindi potrebbe essergli contestato anche il falso sulle generalità fornite. Ha un precedente per una tentata rapina impropria che ha commesso nel 2016 all'aeroporto di Malpensa. All'epoca il giovane viveva a Baranzate (Milano).

(ANSA) - Al momento non c'è alcun elemento concreto che possa far ipotizzare un gesto terroristico nel caso dell'uomo che è entrato nel Duomo di Milano e ha tenuto in ostaggio una guardia giurata. E' quanto emerge dalle prime indagini condotte dalla Digos e coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili.

L'uomo, che dice di essere di origine egiziana (sono ancora in corso accertamenti sulle generalità di questa persona), è stato arrestato per sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Il sequestro della guardia è durato circa 8 minuti. Al momento, dai primi accertamenti non si è avuta certezza nemmeno del luogo in cui questa persona abita.

Lui, da quanto si è saputo, avrebbe detto addirittura che vive "nel Duomo" e che si chiama "Cristiano". E' sembrato ad investigatori e inquirenti visibilmente alterato. Sono ancora tutte da verificare, dunque, le sue generalità. Al momento non gli viene contestata un'azione con finalità terroristiche.

Un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata, intorno alle 13, dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Questura lo avrebbe tenuto per alcuni minuti sotto la minaccia di un coltello. Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo, a seguito della mediazione di un funzionario di Polizia, ha abbandonato l'arma e lasciato l'ostaggio facendosi arrestare. Ora l'uomo, uno straniero di cui non si conoscono ancora le generalità, si trova in questura.

E' stato disarmato in un momento di distrazione, durante le delicate fasi in cui parlamentava con vari funzionari della Questura. L'uomo, avvicinato dal vigilante nei pressi dell'altare, ha estratto un coltello, glielo ha puntato alla gola e lo ha fatto inginocchiare. ll tutto è durato presumibilmente pochi minuti. L'uomo infatti era proprio un attimo prima fuggito a un controllo sulle scale della cattedrale.

Al momento non c'è alcun elemento concreto che possa far ipotizzare un gesto terroristico, secondo quanto emerge dalle prime indagini condotte dalla Digos e coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. L'uomo, che dice di essere di origine egiziana (sono ancora in corso accertamenti sulle generalità di questa persona), è stato arrestato per sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Il sequestro della guardia è durato circa 8 minuti.

