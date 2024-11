DAGOREPORT

SI È LANCIATO IN UNA DIFESA A SPADA TRATTA DELL’EX SIGNOR FERRAGNEZ DOPO CHE I SUOI AMICI ULTRAS SONO FINITI IN CARCERE

A Milano da mesi gira una voce insistente, che sta diventando sempre più una solida realtà. Ma non è che Furbizio Corona, che con il suo sito Dillinger news va fortissimo tra i ragazzi delle superiori e le commesse delle profumerie, sta lavorando segretamente per ripulire l’immagine di Federico Lucia in arte Fedez?

Il rapper di Rozzano infatti, dopo che i suoi amichetti e bodyguard della curva sud del Milan sono stati tutti spediti in carcere con accuse molto gravi, che vanno dall’aggressione all’estorsione, ha visto la sua reputazione, che già era in picchiata, andare ancora più in basso. Come se non bastasse, quasi ogni giorno “Striscia la notizia” ci sollazza con gustosissimi deep fake che recitano le interessanti intercettazioni tra Fedez e Luca Lucci, capo della curva sud - ai tempi era già agli arresti domiciliari per una condanna a quasi sette anni per narcotraffico, difficile non saperlo - dalle quali si evince che lui, Fedez, eroe meneghino che si può fregiare dell’Ambrogino d’oro regalato dal sempre lungimirante Beppe Sala, con il delinquente condannato voleva davvero entrare in affari.

Voleva affidargli la distribuzione della sua bevanda allo stadio (e Lucci è accusato di estorsione), voleva rilevare il night club Old fashion con lui, voleva addirittura fare un’agenzia per la gestione dei “talent”. Mica è un reato, lo sappiamo bene. Ma è diventato chiaro a tutti e soprattutto a Fedez, che risollevarsi da una crisi reputazionale così profonda sarà davvero un’impresa ardua.

E allora ecco che, tac, entra in campo l’ardito Furbizio Corona che da mesi ha cominciato a tessere una tela riabilitativa intorno a Fedez. Proviamo a mettere insieme i puntini e a vedere se ci portano da qualche parte. Intanto Corona è stato il primo a dare la notizia dell’accordo economico raggiunto tra il rapper di Rozzano e Cristiano Iovino, il personal trainer coraggiosamente massacrato di botte sotto casa sua da Fedez e amichetti. Corona ha addirittura pubblicato le foto rubate di Iovino e Fedez con avvocati subito dopo aver firmato.

L’intento era quello di mettere tutti a tacere. «La vicenda si concluderà così: Federico Lucia e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, faranno pace e faranno un video ironico contro la procura che ha messo su un circo, perdendo come al solito enorme tempo e spendendo soldi di noi contribuenti. Ovviamente lasciando fuori la curva Sud che non c’entra assolutamente niente», scriveva Corona sul suo sito il 15 maggio. Parole davvero profetiche! Del video non s’è vista traccia, e la fine che han fatto quelli della Curva sud la sappiamo tutti. E soprattutto della questione siamo andati avanti mesi a parlarne.

Ma del resto è Furbizio stesso, pochi giorni fa, ad averci reso pubblica la sua linea editoriale benevole verso Fedez. Intervenendo al podcast Gurulandia (anche questo va fortissimo tra gli adolescenti) parlando di Fedez ha detto: «Sì è vero ti sei portato in vacanza Alex Cologno alias Islam Hagag e Christian Rosiello. Sì, è vero, hai le telefonate con Luca Lucci. Sì è vero, hai provato a mettere su un rete con Luca Lucci. Ma voi Federico Lucia non lo conoscete ragazzi. Vi vendono merda. Tutti: quotidiani, giornali, trasmissioni, tutti. Venite qui a sentire la verità». L’obiettivo principale degli strali di Corona, non a caso, è innanzitutto Striscia la notizia accusata, di fare “sciacallaggio” sulle vicende che legano Lucci e Fedez. Ma anche tutti i giornaloni accusati di non sapere niente.

La verità, dice Corona, è che Fedez si è avvicinato agli hooligan perché dopo la crisi con Chiara, si è ritrovato solo. E così ha ripreso a fare il rapper, a fare un po’ di bagatelle con gli ultras, a circondarsi di gente “brutta”, insomma una specie di Peter Pan triste, solitario y final con l’aggravante dei problemi di salute. E poi lui mica lo sapeva che gli hooligan erano davvero dei cattivoni. Secondo Corona, quando Fedez parla di Lucci, dice che è un “patatone”, perché lui davvero pensava che fosse un patatone. Del resto mica stava facendo niente di illegale, no? E poi, conclude FC, magari Fedez ora si sarà pentito.

E arriviamo all’ultimo atto (ma ce ne saranno altri, ne siamo certi) della strategia riabilitativa di Furbizio. Fedez esce dal silenzio social e dopo 4 settimane pubblica qualche storia su Instagram che lo vede volare a New York. Ed ecco che subito sul suo sito Corona pubblica la roboante notizia di un viaggio oltreoceano del rapper di Rozzano presentato come un eroe transnazionale: «Fedez vola in America, “Il sistema non mi ha dato scelta”». E che fa Fedez negli Stati Uniti? Corona, sempre informatissimo, non ha dubbi e scrive: “Un progetto davvero grosso”.

Vogliamo scommettere che tra non molto Furbizio ce ne darà conto?

