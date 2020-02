MILANO SI RIBELLA AL COPRIFUOCO PER IL CORONAVIRUS - L’APPELLO DEI GESTORI DEI LOCALI A SALA: “SETTORE IN GINOCCHIO, SI FACCIA NOSTRO PORTAVOCE” – “L’EMERGENZA SANITARIA IN POCHI GIORNI HA CATAPULTATO L’INTERO SETTORE DEL COMMERCIO, DEI BAR, DEGLI SPETTACOLI E DEGLI EVENTI CULTURALI IN UN BARATRO. CHIEDIAMO AL GOVERNO DI ATTIVARE AMMORTIZZATORI SOCIALI E PROVVEDIMENTI FISCALI”

Rossella Burattino per corriere.it

Un appello al sindaco di Milano, Beppe Sala, è partito mercoledì mattina dal mondo dei gestori di locali milanesi, associazioni culturali e librerie colpiti dalle restrizioni dovute al «coprifuoco» indetto per i possibili contagi da «Covid-19». L’iniziativa è partita dai titolari della Santeria e si sta diffondendo rapidamente sui social network.

Egregio Signor Sindaco,

Le chiediamo di rappresentarci in questa emergenza che in pochi giorni ha catapultato l’intero settore del commercio, dei bar, degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro, facendo tremare un sistema economico complesso e delicato. Non contestiamo le decisioni prese dalla Regione, non abbiamo le competenze per farlo, anche se non comprendiamo alcune esenzioni attuate, ma quello che chiediamo in maniera accorata é di considerare insieme all’urgenza sanitaria anche l’emergenza economica e sociale.

Il nostro settore, che ha contribuito a portare Milano a risplendere nel mondo, è messo in ginocchio dal divieto di operare, dalla paura insita nei nostri cittadini e dall’incertezza assoluta in cui siamo obbligati ad operare. La mancanza di liquidità non concede tempo ulteriore alle imprese. Le economie collegate agli eventi e alla somministrazione interessano diversi settori che costituiscono il tessuto cittadino, non hanno una rappresentanza unica ed è per questo che chiediamo a Lei di portare avanti un’istanza urgente con la massima solerzia.

Chiediamo di far presente al governo di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e provvedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell’immediato onde evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavoro e riduzione del PIL cittadino oltre che regionale. Le chiediamo di far presente a Regione Lombardia e al Ministro della Salute l’importanza di stabilire regole chiare e ponderate per tutti gli operatori senza discriminazioni in un settore articolato come il nostro. Ci appelliamo a Lei, sig. Sindaco perché sappiamo quanto tenga alla sua/nostra cittá e perché crediamo possa rappresentarci tutti come cittadini, imprenditori e lavoratori senza interessi singoli di categoria alcuna.

Cordialmente,

Santeria Paladini 8, Santeria Toscana 31, Circolo Magnolia, Bar La Locomotiva, Turné Eventi, Salumeria dello Sport, I Distratti, Turnè Bar, Eventi e Trenta soc coop, Associazione culturale Elita, Rocket Club Milano, Rocket Bar, Milano Mare, Culturale Urbano

(Questa è soltanto una parte della lista dei primi firmatari dell’appello a Sala. L’elenco si sta allungando velocemente).

