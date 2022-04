29 apr 2022 09:18

MILANO SPACCIATA - I GENITORI DI UN BAMBINO DI 11 ANNI SONO STATI CONDANNATI PER AVER COINVOLTO IL FIGLIO NELLA LORO ATTIVITÀ DI SPACCIO: IL RAGAZZINO AVEVA ACCOMPAGNATO IL PADRE IN VENETO PER UNA CONSEGNA E NEL SUO ZAINETTO DI SCUOLA ERANO STATI NASCOSTI TRE ETTI DI COCAINA - CON LA COPPIA ERANO FINITI IN CARCERE ANCHE DUE CALABRESI, BOSS DELLA DROGA: GABRIELE ARGIRÒ, SOPRANNOMINATO “HULK” E DOMENICO “MIMMO” IAMUNDO