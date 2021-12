18 dic 2021 11:49

MILANO TREMA! – UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO È STATA AVVERTITA NEL CAPOLUOGO LOMBARDO E IN TUTTA LA REGIONE, POCHI MINUTI FA – LA MAGNITUDO DEL TERREMOTO È DI 4.4, L’EPICENTRO SI TROVA A BONATE SOTTO, IN PROVINCIA DI BERGAMO – A MILANO I PALAZZI HANNO TREMATO E LE PERSONE SONO SCESE IN STRADA…