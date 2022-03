8 mar 2022 17:09

MILENA GABANELLI, IN DIRETTA AL TG7 DI MENTANA, AMMETTE LE SUE RESPONSABILITÀ NELLA CAMPAGNA D’INFORMAZIONE CONTRO IL RIGASSIFICATORE DI BRINDISI: “VENIAMO DA VENT’ANNI DI POLITICA ENERGETICA IN ITALIA MAI FATTA. CON QUALCHE COLPA ANCHE DI NOI GIORNALISTI. IO PERSONALMENTE SO DI AVER COMBATTUTO - MEA CULPA! - QUANDO STAVANO COSTRUENDO E ALLARGANDO IL RIGASSIFICATORE DI BRINDISI, PER ESEMPIO. QUINDI SU QUESTO FACCIO MEA CULPA…” - VIDEO