Un nuovo studio rivela che i cervelli degli esseri umani moderni sono "relativamente giovani" e si sono evoluti solo circa 1,7 milioni di anni fa, dopo che i primi esseri umani si sono allontanati per la prima volta dall'Africa.

I ricercatori dell’Università di Zurigo hanno utilizzato la tecnica della tomografia computerizzata per esaminare i crani dei fossili di Ominidi che vivevano in Africa e in Asia tra 1 milione e 2 milioni di anni fa. Hanno quindi confrontato i risultati della loro analisi con gli esseri umani moderni e i nostri parenti viventi più prossimi a noi: gli scimpanzé e altre grandi scimmie.

Hanno individuato lo sviluppo di un cervello simile a quello degli umani moderni tra 1,5 e 1,7 milioni di anni fa in Africa, poco più di un milione di anni prima che emergesse il primo Homo sapiens.

"Le nostre analisi suggeriscono che le strutture del cervello umano si sono sviluppate solo 1,5 a 1,7 milioni di anni fa nelle popolazioni africane di ominidi", ha detto l'autore dello studio, il professor Christoph Zollikofer dell'Università di Zurigo.

La teoria prevalente era precedentemente quella che il genere l'Homo sia stato sempre stato bipede e dotato di un cervello moderno simile a quello umano. Questa teoria è stata smentita poiché i cervelli simili a quelli degli umani moderni si sono sviluppati solo circa 1,5 milioni di anni fa.

I ricercatori affermano che il cervello umano moderno si sia evoluto quando la cultura intorno alla produzione degli strumenti di pietra in Africa è diventata sempre più complessa. Durante questo periodo, le culture in Africa divennero più complesse e diversificate, come dimostra la scoperta di vari tipi di strumenti.

I ricercatori ritengono che l'evoluzione biologica e culturale siano probabilmente dipendenti l'una dall'altra: "È probabile che in questo periodo si siano sviluppate anche le prime forme di linguaggio umano", ha affermato l'autore dello studio Marcia Ponce de León dell’Università di Zurigo.

A parte le dimensioni, il cervello umano differisce da quello delle grandi scimmie particolarmente nella posizione e nell'organizzazione delle singole regioni cerebrali.

"Le caratteristiche tipiche degli esseri umani sono principalmente quelle regioni del lobo frontale che sono responsabili della pianificazione e dell'esecuzione di schemi complessi di pensiero e azione e anche del linguaggio", ha detto la Ponce de León.

Le teorie precedenti avevano poco per supportarle a causa della mancanza di dati affidabili.

"Il problema è che i cervelli dei nostri antenati non sono stati conservati come fossili", ha detto Zollikofer

"Le loro strutture cerebrali possono essere dedotte solo dalle impressioni lasciate dalle pieghe e dai solchi sulle superfici interne dei teschi fossili."

