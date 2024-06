LE MILIZIE DI TRUMP CARICANO I FUCILI – LA CONDANNA DELL’EX PRESIDENTE AL PROCESSO SUI PAGAMENTI A STORMY DANIELS SCUOTE L'ELETTORATO REPUBBLICANO: UNO SU 10 RITIENE MENO PROBABILE UN VOTO A “THE DONALD” DOPO IL VERDETTO – MA SUI SOCIAL I SOSTENITORI DEL TYCOON GRIDANO AL “COMPLOTTO” E GIURANO VENDETTA: “IMBRACCIAMO LE ARMI. VOGLIONO UNA FOTTUTA GUERRA CIVILE? L'AVRANNO” – C’E’ ANCHE CHI CERCA DEI SICARI PER FARE FUORI IL GIUDICE DEL PROCESSO, JUAN MERCHAN -SI TEMONO RIVOLTE DA PARTE DELLA POLIZIA O UN ALTRO ASSALTO AL CONGRESSO…

1 - SONDAGGIO, PER IL 10% REPUBBLICANI MENO PROBABILE VOTO A TRUMP

(ANSA) - Un repubblicano su 10 ritiene meno probabile un voto per Donald Trump dopo il verdetto di colpevolezza per i soldi alla pornostar. E' quanto emerge dal sondaggio di Reuters-Ipsos, secondo il quale per il 56% dei repubblicani la condanna non ha effetto sul proprio voto mentre per il 35% rafforza la volontà di votare per l'ex presidente. Se Trump dovesse perdere il 10% dei voti le sue chance di tornare alla Casa Bianca si ridurrebbero in modo considerevole visto il testa a testa con Joe Biden e il previsto scarto di voti limitato per il vincitore.

2 - MILIZIE IN RIVOLTA "GUERRA CIVILE" SUI SOCIAL TORNA L'INCUBO 6 GENNAIO

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Ventiquattr'ore dopo la storica condanna penale di Donald Trump, non c'è deserto più popolato dei social americani: cani sciolti, account anonimi, gruppi fantasma, ma anche persone isolate che mettono il proprio volto e dicono «imbracciamo le armi» e «armiamoci di machete», «appendiamoli». Scrivono: «Vogliono una fottuta Guerra Civile? L'avranno». Il ring di Truth, Telegram, Facebook è diventato confine del caos. Le piattaforme di destra Gateway Pundit, Gab e PatriotsWin in poche ore hanno fatto da megafono alle minacce. L'esercito trumpiano sembra pronto a passare all'azione.

Su Truth, il social del tycoon, un utente scrive: «Avranno quello che cercavano: la guerra». «Ci sono soltanto due scelte a novembre – sentenzia un altro – Trump o guerra civile. Spero nel primo ma mi preparo per il secondo». Il gruppo della milizia di destra dei Proud Boys New Jersey su Telegram commenta: «Quella condanna fatta da sudici finirà per far schizzare i numeri di Donald». […]

Affiora nei social anche un revival religioso: tra post in cui l'ex presidente appare in preghiera, o con la mano di Gesù Cristo posata sulla sua spalla, l'account God & Country chiama a raccolta le truppe: «Trump non corre contro Biden, corre contro i Clinton, gli Obama, la Cnn, l'Nbc, Abc, Soros, l'Antifa, è Trump contro Satana». […]

[…] Il rischio è che nelle prossime settimane molti possano diventare capri espiatori. Il primo della lista è il giudice del processo, Juan Merchan, definito dall'ex presidente un «satana». Su Gab, piattaforma dove vendono armi e cappellini con scritto "Fuck Biden", c'è chi scrive: «È il momento di trovare dove vive il giudice». E un altro: «Ho sentito raccontare cose brutte che possono succedere ai giudici mentre camminano lungo i vialetti». Su PatriotsWin cercano sicari: «Qualcuno che a New York non ha niente da perdere si occupi di Merchan. Lo faccia con qualche illegale e possibilmente armato di machete».

Nella lista nera anche i dodici giurati che hanno pronunciato il verdetto di condanna. […] Il bersaglio è chiunque sia Democratico: «È arrivato il momento – si legge su Gateway Pundit – di uccidere qualche sinistroide». Sognano di colpire anche New York, la città liberal sede del processo. «È un cesso marxista – commenta jcd_007 – Questo processo spettacolo ci ricorda quanto questa città faccia schifo».

[…] . Qualcuno teme rivolte da parte della polizia, tra cui molti sono schierati con Trump, e ricorda quanto successo di recente all'ex poliziotto Michael Fanone, rimasto quasi ucciso durante l'insurrezione del 6 gennaio. Dopo aver definito l'ex presidente un «autoritario», la sera stessa gli agenti, armati fino ai denti, hanno finto un'irruzione a casa della madre del poliziotto, una donna di 75 anni, in Virginia. La donna, in pigiama, ha temuto di essere uccisa. […]

