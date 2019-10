LE MILLE VITE DI EMILY – CHI È LA SENZATETTO DI 52 ANNI CHE HA STUPITO TUTTI CON LA SUA VOCE ANGELICA NELLA METROPOLITANA DI LOS ANGELES – NATA NELLA REPUBBLICA SOVIETICA MOLDAVA DA UNA FAMIGLIA AVVENTISTA CHE AVEVA NOVE FIGLI, VENNE DATA IN ADOZIONE A DUE ANNI E MEZZO – LA VITA DIFFICILE CON I GENITORI CHE LA PICCHIAVANO, GLI ANNI ALLA FACOLTÀ DI MUSICA, L’EX MARITO VIOLENTO E INFINE IL VIAGGIO DELLA SPERANZA…(VIDEO)

DAGONEWS

emily zamourka 6

Ha stupito il mondo con la voce angelica nella metropolitana di Los Angeles. Oggi la vita di Emily Zamourka, senzatetto di 52 anni, sembra aver preso una sterzata: con un contratto discografico offerto da una prestigiosa major i suoi sogni interrotti tanti anni fa sembrano spiccare il volo.

la madre adottiva ioana zamorca

È stata una vita complicata quella di Emily, all’anagrafe Liudmila Grekova, nata nel 1967 nella repubblica sovietica moldava. Era la più giovane di nove fratelli in una famiglia avventista che viveva nel terrore di essere scoperta dal KGB. A due anni e mezzo la madre, che aveva scoperto di avere problemi cardiaci, fu costretta a darla in adozione a un’altra famiglia.

emily zamourka

I genitori adottivi le volevano bene, ma c’è chi racconta che la picchiassero. Nonostante fossero poveri avevano comprato un pianoforte e un violino e permettevano alla figlia di coltivare la sua passione per la musica. In breve tempo le sue doti vennero riconosciute: era un’ottima violinista e una ottima cantante.

La sua adolescenza venne destabilizzata da una notizia scioccante: scoprì di essere stata adottata e da quel momento iniziò a peregrinare tra la casa della sua famiglia adottiva e quella della sua famiglia d’origine.

emily zamourka studentessa

Si iscrisse all’università di Musica e incise anche un cd che non ebbe molta fortuna. La sua vita cambiò per sempre quando sposò un uomo ucraino che si rivelò essere un violento.

Dopo la sua morte viaggiò negli Stati Uniti cercando di realizzare il suo sogno nella musica. Puliva le scale per riuscire a sopravvivere, ma in breve tempo finì in strada dopo essere stata sfrattata. Ha anche trascorso un Natale in prigione e da allora vive di stenti. Fino a quando quel video in cui canta un’aria di Puccini non è diventato virale. Adesso i suoi sogni potrebbero diventare realtà.

