8 nov 2022 20:11

LE MINACCE NUCLEARI DI PUTIN AVVICINANO LA PACE – IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, HA CONFERMATO CHE LA CASA BIANCA TIENE APERTE LE LINEE DI COMUNICAZIONE CON MOSCA: “È NECESSARIO RIDURRE LA POSSIBILITÀ DI CATASTROFI NUCLEARI” – UNA SVOLTA VERSO IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA (CHE ZELENSKY LO VOGLIA O NO) POTREBBE ARRIVARE AL G20 DI BALI, QUANDO BIDEN E PUTIN POTREBBERO INCONTRARSI…