DETRONIZZATO IL RE DI ROMA: RAFA NADAL FUORI AI QUARTI. NIENTE “DECIMA” PER LO SPAGNOLO - IL MAIORCHINO SPAZZATO VIA IN DUE SET DAL TERRAIOLO ARGENTINO DIEGO SCHWARTZMAN, NUMERO 11 DEL MONDO. SVANISCE L’OPPORTUNITÀ PER LO SPAGNOLO DI CONQUISTARE IL SUO DECIMO SUCCESSO AL FORO ITALICO - "E’ UN ANNO IMPREVEDIBILE MA C’È QUALCOSA CHE DEVO SISTEMARE. MA LE CONDIZIONI CLIMATICHE NON MI HANNO AIUTATO. LA PALLA NON CORREVA ABBASTANZA COME GLI ALTRI GIORNI"