5 ago 2021 08:19

IL MINI TRUMP DO BRAZIL - IL PRESIDENTE DEL BRASILE, JAIR BOLSONARO, FINISCE SOTTO INCHIESTA PER ABUSO DI POTERE - NEL MIRINO CI SONO LE SUE AFFERMAZIONI (NON PROVATE) SECONDO CUI IL SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO PORTEREBBE A FRODI ELETTORALI - BOLSONARO E' ARRIVATO A DICHIARARE CHE IL PROSSIMO ANNO NON SI POTRANNO SVOLGERE LE ELEZIONI PRESIDENZIALI SE TALE SISTEMA NON SARÀ MODIFICATO (GIA' METTE LE MANI AVANTI…)