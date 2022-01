MINORANZE E MINORATI - IL "RISVEGLIO DI HOLLYWOOD" DAL DOMINIO DELL'UOMO BIANCO UCCIDERA' L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - DAL 2024 PER GAREGGIARE AGLI OSCAR LE PRODUZIONI DOVRANNO RISPETTARE IN OGNI REPARTO ALMENO DUE DEI QUATTRO REQUISITI DI DIVERSITA' RICHIESTI DALL'ACADEMY - LA CBS HA GIA' IMPOSTO CHE I GRUPPI DI SCENEGGIATORI SIANO COMPOSTI PER ALMENO IL 40% DA NERI, INDIGENI O PERSONE DI COLORE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Gregory Peck, Gentlemens agreement

Fino a qualche anno fa nessuno a Hollywood si sarebbe occupato di temi scottanti all’interno dell’industria cinematografica, anche se Hollywood stessa si è sempre spinta oltre i limiti, affrontando l’antisemitismo, il matrimonio interrazziale, l’emancipazione delle donne. Ha fatto di più per i matrimoni gay la serie “Will & Grace” di qualsiasi altra azione.

Ma nel 2015, quando è esplosa la polemica sugli #OscarSoWhite, gli studi cinematografici e i produttori hanno davvero iniziato a ripensare a come fare affari. La cosa ha guadagnato slancio nel 2016 e ancora di più alla fine del 2017, con il #MeToo. Poi è arrivato George Floyd e nell’estate del 2020 tutto ciò che era accaduto lentamente è precipitato in pochi mesi.

La serie comica Woke

L'Academy of Motion Pictures Arts & Sciences, il sistema centrale dell'industria cinematografica, era stata fondata nel 1927 e ora contava 8.469 membri votanti. Aveva cercato negli anni, e soprattutto dopo l'elezione di Donald Trump, di mettersi al passo con lo zeitgeist, invitando nei suoi ranghi un numero record di nuovi membri che erano neri, latini, donne o stranieri.

Poi nel 2020 l’Academy ha lanciato la sua piattaforma di rappresentazione e inclusione (RAISE). Per candidarsi ai premi, i produttori non solo devono registrare informazioni dettagliate su tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione del film, ma devono anche soddisfare due dei quattro standard di diversità dell’Accademia, in tutti i settori, dalla messa in scena alla leadership creativa.

Tootsie

Il sistema non escluderà però nessun film fino al 2024, anche se non rispetta i requisiti. Ma i produttori si stanno già adeguando. La Cbs ha imposto che i gruppi di scrittori fossero composti per almeno il 40% da neri, indigeni e persone di colore per l’anno 2021-2022 e dal 50% per l’anno successivo. Abc ha pubblicato una serie dettagliata di “standard di inclusione”.

Per aiutare i produttori a soddisfare i nuovi standard, la regista Ava DuVernay, che è stata recentemente aggiunta all'elenco di Forbes delle "donne più potenti dell'intrattenimento" insieme a Oprah Winfrey e Taylor Swift, ha creato lo scorso anno ARRAY Crew, un database di donne, persone di colore e altri gruppi sottorappresentati che lavorano alla produzione quotidiana: produttori di linea, operatori di ripresa, art director, mixer audio e così via.

Indovina chi viene a cena

In privato, registi e scrittori hanno espresso irritazione nei confronti di DuVernay, che, hanno detto, ha sfruttato il «momento post-George Floyd». Ma nessuno ha osato criticarla apertamente. «Non sono pazzo», ha detto uno sceneggiatore.

Naturalmente, Hollywood, come molte industrie, ha un club al riguardo. E praticamente tutti all'interno insistono sul fatto che dovrebbe aprirsi a coloro che, per decenni, sono stati tenuti fuori.

Ma le restrizioni pesanti, i database, la cultura mutevole - in cui si presume che tutti i bianchi abbiano ottenuto il loro lavoro per amicizia, o per il colore della pelle - hanno aperto alla possibilità di un nuovo tipo di socievolezza.

la crisi di hollywood

Alla domanda se ARRAY Crew stesse semplicemente sostituendo un tipo di esclusione con un altro, Tobler non ha risposto, dicendo che l'organizzazione aveva cercato di «amplificare i professionisti sottorappresentati».

Ma il risultato non è stato solo un cambiamento demografico. È stata una trasformazione ideologica e culturale.

Abbiamo parlato con più di 25 scrittori, registi e produttori, tutti identificati come liberali e tutti hanno descritto una paura pervasiva di scontrarsi con il nuovo dogma. E non parliamo solo di Netflix, Amazon e Hulu, ma di tutti i livelli di produzione.

LA CRISI DI HOLLYWOOD 1

Come sopravvivere alla rivoluzione? Diventando il suo più fervente sostenitore. «Il modo migliore per difendersi dal risveglio è svegliare tutti, compreso il risveglio», ha detto uno scrittore.