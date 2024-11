O MIO BIO! - PER IL CRAC DI "BIO-ON", SOCIETÀ DI BIOPLASTICHE FALLITA NEL 2019, SONO STATE CONDANNATE OTTO PERSONE - L'EX PRESIDENTE MARCO ASTORRI E IL SUO VICE, GUIDO CICOGNANI, SONO STATI CONDANNATI A 5 ANNI E 2 MESI - LA PROCURA AVEVA CHIESTO 10 ANNI PER ENTRAMBI - DIMEZZATE ANCHE LE CONDANNE PER ALCUNI DEGLI ALTRI IMPUTATI ACCUSATI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA E TENTATO RICORSO ABUSIVO AL CREDITO - ASSOLTO PASQUALE BUONPENSIERE, EX DIRETTORE FINANZIARIO...

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Si è concluso con 8 condanne e una assoluzione il processo di primo grado, davanti al collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Domenico Pasquariello, per il crac di Bio-on, la società di bioplastiche fallita il 19 dicembre 2019. Nove gli imputati, tra questi l'ex presidente di Bio-On Marco Astorri, condannato a 5 anni e 2 mesi e il suo vice Guido Cicognani, condannato anche lui a 5 anni e 2 mesi. La Procura aveva chiesto 10 anni per entrambi. Dimezzate anche le condanne per alcuni degli altri imputati, con alcuni reati prescritti.

Oltre ad Astorri e Cicognani sono stati condannati anche l'ex direttore generale dell'azienda Vittorio Folla, per lui 4 anni e 4 mesi e l'ex presidente del collegio sindacale Gianfranco Capodaglio, 3 anni e 8 mesi. 3 anni e 6 mesi per il revisore Gianni Bendandi e 4 anni per l'ex consigliere della società Gianni Lorenzoni. Infine il collegio di giudici ha stabilito una pena di 3 anni e 6 mesi per gli ex componenti del collegio sindacale Vittorio Agostini e Giuseppe Magni. Gli imputati sono accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione e tentato ricorso abusivo al credito. Assolto Pasquale Buonpensiere, ex direttore finanziario.

