IL MIO GROSSO, GRASSO MATRIMONIO AL FAST FOOD - SEMPRE PIÙ GIOVANI CINESI RINUNCIANO A SPOSARSI CON CERIMONIE TRADIZIONALI PER CELEBRARE LE NOZZE AI MCDONALD'S, SALE DA KARAOKE O RISTORANTI DI HOTPOT - NON SI TRATTA SOLO DI UNA SCELTA ECONOMICA (IN CINA UN MATRIMONIO COSTA IN MEDIA 22.600 EURO, MENTRE AI RISTORANTI SI PAGA CIRCA 13 EURO A PERSONA), MA ANCHE PER RINUNCIARE ALLA FORMALITÀ DEI BANCHETTI SUNTUOSI E RITUALI "OBSOLETI" DELLE CERIMONIE CLASSICHE…

Estratto dell'articolo di Gianluca Modolo per "La Repubblica"

E vissero per sempre felici e contenti. Tra hamburger, Happy Meal e bibitoni di Coca-Cola. Fedi nascoste nelle scatole di patatine fritte, il bouquet fatto di Chicken McNuggets, le promesse scambiate su un tappeto rosso sotto la grande M gialla. […] La moda si sta diffondendo rapidamente in Cina.

Posto preferito dove organizzare cerimonie nuziali o semplicemente per venire a farsi fare il servizio fotografico è il Mc-Donald’s. Perché? «Perché io e mio marito amiamo il cibo che fanno lì», la risposta più immediata che ci dà Yang Tiantian, 26enne novella sposa che ha deciso di organizzare il pranzo di matrimonio con gli amici (in Cina la parte più importante della cerimonia si celebra appunto al ristorante) in uno dei McDonald’s della sua città, Wuhan. […]

«I giovani della generazione Z cinese sembrano sempre meno interessati alle cerimonie nuziali tradizionali: noiose, troppo formali e costosissime», scrive Sixth Tone , pubblicazione in lingua inglese del giornale di Shanghai The Paper . Un sondaggio di qualche mese fa mostrava che l’80% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni è favorevole a matrimoni “minimalisti”. Una tendenza guidata spesso da motivazioni economiche, ma non solo.

Frutto dei cambiamenti sociali: per molti giovani cinesi (quelli che ancora decidono di sposarsi visto il declino degli ultimi anni) i matrimoni si portano ancora dietro troppa formalità, banchetti sontuosi e rituali considerati ormai obsoleti. […]

Continua Tiantian […] «Le nostre famiglie non sono venute: per loro abbiamo fatto la sera una cerimonia un po’ più classica, però ci hanno supportato in questa idea. C’era una vera atmosfera di festa, non un’occasione super seria in cui ci sono molti ospiti seduti nella stanza». Menu da 99 yuan a testa (12,87 euro). […]

In questa nuova moda, dettata anche dai cordoni della borsa che in tempi economici non brillantissimi bisogna stringere, non spopola soltanto il fast food americano. Ma pure sale da karaoke, ristoranti di hotpot della catena Haidilao e le hamburgherie cinesi Wallace: queste ultime hanno lanciato una promozione “pasto nuziale” a 79 yuan (10 euro). «I matrimoni tradizionali cinesi possono essere incredibilmente costosi. Secondo un rapporto del 2020 un matrimonio costava in media 174mila yuan (22.600 euro, ndr ), pari a 8,8 volte il reddito mensile di una coppia», ricorda Sixth Tone .

«Nel 2023, il costo è salito a 330mila yuan». In alcuni casi, la Gen Z è anche attratta dai fast food perché non servono alcolici, «evitando così che i matrimoni si trasformino in sessioni di bevute fuori controllo. Esiste una lunga storia di rituali di “nonnismo nuziale” che sfuggono di mano dopo che gli invitati hanno bevuto troppo», scrive ancora il giornale. «A fine settembre un video è diventato virale online, mostrando una sposa legata a un filo elettrico durante un matrimonio». […]

