5 ago 2022 17:32

MIRACOLO IN ALTO MARE - UN VELISTA FRANCESE È SOPRAVVISSUTO PER 16 ORE IN UNA BOLLA D'ARIA ALL'INTERNO DELLA SUA BARCA A VELA DI 12 METRI CHE SI È ROVESCIATA NELL'OCEANO ATLANTICO - IL 62ENNE, CHE SI TROVAVA A 14 MIGLIA AL LARGO DELLA GALIZIA NORD-OCCIDENTALE È STATO SALVATO DALLA GUARDIA COSTIERA SPAGNOLA, IN UN'OPERAZIONE DESCRITTA ALL'ISOLA COME "AL LIMITE DELL'IMPOSSIBILE" - PER SALVARE L'UOMO C'È VOLUTO L'INTERVENTO DI UNA NAVE, TRE ELICOTTERI E… - VIDEO