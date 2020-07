19 lug 2020 19:06

UN MIRACOLO DEGNO DEL MIGLIOR BUFFON! UN BIMBO DI DUE ANNI PRECIPITA DAL 5 PIANO: IL VICINO DI CASA LO AFFERRA AL VOLO SALVANDOLO DA MORTE CERTA: IL FATTO E’ ACCADUTO IN CINA: IL BIMBO ERA A CASA DA SOLO QUANDO SI È CHIUSO IN CAMERA DA LETTO. HA POI USATO UNO SGABELLO PER USCIRE DALLA FINESTRA DELLA CAMERA DA LETTO - VIDEO!